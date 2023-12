Sci alpino, Federica Brignone festeggia il successo di Tremblant: “Meglio nella prima manche, bello vincere in Canada”

Una strepitosa Federica Brignone centra la vittoria nel gigante di Tremblant, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La valdostana, infatti, completa due manche davvero impeccabili e conquista il successo sulla pista del Quebec, la numero 22 della sua gloriosa carriera, mettendo in fila una serie di rivali che le hanno provate tutte per mettere in dubbio il trionfo della vincitrice della Sfera di Cristall0 2020.

Federica Brignone ha chiuso la sua gara con il tempo complessivo di 2:14.95 (1:06.50 nella prima manche, miglior tempo e 1:08.45 nella seconda) distanziando per 21 centesimi Petra Vlhova e per 29 Mikaela Shiffrin che ha completato il podio. Quarta Sara Hector a 56 centesimi, quinta Lara Gut-Behrami a 59, quindi sesta Marta Bassino a 1.04 davanti a Sofia Goggia, settima a 1.62.

Al termine della gara sulle nevi canadesi, la nostra portacolori ha raccontato le sue sensazioni ai taccuini di FISI: “Ero molto soddisfatta del risultato della prima manche, invece non mi sono sentita bene allo stesso modo nella seconda, anche se questa neve mi piaceva. Contrariamente a quanto accaduto settimana scorsa a Killington, qui è cambiato tutto”.

“Il gigante è la mia prima specialità – prosegue la valdostana – poi sono arrivati i successi nelle altre gare, ma le porte larghe rimangono una disciplina a cui sono molto legata. Ci tenevo tanto a ottenere un bel piazzamento, in Canada non avevo mai vinto”.

Foto: LaPresse