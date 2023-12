Sci alpino, Federica Brignone intramontabile! Assolo in gigante a Tremblant, Bassino e Goggia sfiorano la top5

Questa volta ha vinto Federica Brignone. In testa dopo la prima manche come a Soelden, la valdostana si prende la vittoria nel gigante di Tremblant (Canada). Un capolavoro quello dell’azzurra, che conquista il ventiduesimo successo della carriera in Coppa del Mondo, la nona vittoria nella specialità. Brignone non vinceva in gigante dal marzo 2022, quando si impose nella gara di Courchevel ed è la seconda italiana di sempre a vincere in gigante in Canada, dopo Denise Karbon nel 2007 a Panorama.

Rispetto alla prima manche, Brignone ha fatto la differenza nella parte alta del tracciato, guadagnando i decimi necessari per restare davanti alle avversarie. L’azzurra ha poi amministrato nella parte centrale, non perdendo nulla nel tratto finale Alla fine sono stati i 21 centesimi di vantaggio di Brignone su Petra Vlhova, con la slovacca che ha concluso al secondo posto, recuperando dal quarto di metà gara.

Sul podio ci sale anche Mikaela Shiffrin (+0.29), che recupera anche lei due posti rispetto a metà. Scendono dal podio virtuale della prima manche invece la svedese Sara Hector (+0.56) e la svizzera Lara Gut-Behrami (+0.59), che chiudono rispettivamente al quarto e al quinto posto.

Migliora nella seconda manche Marta Bassino (+1.04), che ha preceduto una sempre più eccellente Sofia Goggia, che ritrova nuovamente un piazzamento in Top-10 dopo Killington (nona in America), concludendo settima (+1.62): tutti punti pesantissimi in vista dell’agognato debutto nella velocità. Completano la top10 la canadese Valerie Grenier (+1.85), la norvegese Thea Louise Stjernesund (+2.24) e la francese Clara Direz (+2.35).

Lara Gut-Behrami resta in testa alla classifica di Coppa del Mondo di gigante con 245 punti, ma Federica Brignone è ora seconda a soli 25 punti dall’elvetica. In quella generale Mikaela Shiffrin guida con 410 punti con Vlhova a 346 ed Hector a 274, quinta Brignone a 220.

FOTO: Fisi/Pentaphoto