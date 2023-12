Ordine d’arrivo sci alpino, classifica gigante Tremblant: Brignone batte Vlhova, sesta Bassino, stupisce Goggia

Federica Brignone ha vinto il gigante di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta con il crono complessivo di 2:14.95 sulle nevi canadesi e ha così conquistato il 22mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, agganciando Sofia Goggia in testa alla classifica delle italiane più vincenti di tutti i tempi. La valdostana aveva firmato il miglior tempo nella prima manche e nella seconda si è difesa brillantemente, chiudendo con 21 centesimi di vantaggio nei confronti della slovacca Petra Vlhova.

La statunitense Mikaela Shiffrin ha completato il podio (terza a 29 centesimi). A seguire la svedese Sara Hector (quarta a 0.56) e la svizzera Lara Gut (quinta a 0.59). Marta Bassino è riuscita a recuperare una piazza rispetto a metà gara e ha terminato al sesto posto (a 1.04). Sofia Goggia continua a strabiliare in quella che non è la sua specialità di elezione ed è eccellente settima a 1.62, davanti alla padrona di casa Valerie Grenier e alla norvegese Thea Louise Stjernesund. Di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica del gigante femminile di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE ARRIVO GIGANTE TREMBLANT

1 4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:06.50 (1) 1:08.45 (3) 2:14.95 0.00 Rossignol

2 6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:06.90 (4) 1:08.26 (1) 2:15.16 0.21 1.57 Rossignol

3 3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:06.97 (5) 1:08.27 (2) 2:15.24 0.29 2.17 Atomic

4 5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:06.61 (2) 1:08.90 (8) 2:15.51 0.56 4.19 Head

5 1 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:06.85 (3) 1:08.69 (7) 2:15.54 0.59 4.42 Head

6 7 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:07.46 (7) 1:08.53 (5) 2:15.99 1.04 7.78 Salomon

7 18 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:07.91 (9) 1:08.66 (6) 2:16.57 1.62 12.12 Atomic

8 2 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:07.27 (6) 1:09.53 (19) 2:16.80 1.85 13.85 Rossignol

9 12 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:08.70 (15) 1:08.49 (4) 2:17.19 2.24 16.76 Rossignol

10 42 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:08.26 (10) 1:09.04 (11) 2:17.30 2.35 17.59 Dynastar

11 13 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:07.89 (8) 1:09.44 (17) 2:17.33 2.38 17.81 Head

12 11 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:08.67 (13) 1:09.14 (12) 2:17.81 2.86 21.40 Salomon

13 14 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:08.28 (11) 1:09.56 (20) 2:17.84 2.89 21.63 Rossignol

14 28 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:08.83 (17) 1:09.02 (10) 2:17.85 2.90 21.70 Rossignol

15 31 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:08.62 (12) 1:09.43 (16) 2:18.05 3.10 23.20 Dynastar

16 22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:09.15 (21) 1:08.95 (9) 2:18.10 3.15 23.58 Atomic

16 20 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:08.79 (16) 1:09.31 (13) 2:18.10 3.15 23.58 Rossignol

18 40 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:08.69 (14) 1:09.42 (15) 2:18.11 3.16 23.65 Dynastar

19 15 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:09.11 (20) 1:09.44 (17) 2:18.55 3.60 26.94 Head

20 21 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 1:09.27 (22) 1:09.36 (14) 2:18.63 3.68 27.54 Rossignol

21 10 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:09.02 (18) 1:09.72 (22) 2:18.74 3.79 28.37 Atomic

22 29 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:09.09 (19) 1:09.74 (23) 2:18.83 3.88 29.04 Fischer

23 48 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 1:09.65 (28) 1:09.56 (20) 2:19.21 4.26 31.88 Voelkl

24 34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN 1:09.36 (24) 1:09.87 (24) 2:19.23 4.28 32.03 Atomic

25 58 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR 1:09.39 (25) 1:10.02 (25) 2:19.41 4.46 33.38 Rossignol

26 26 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 1:09.43 (26) 1:10.53 (26) 2:19.96 5.01 37.50 Head

27 16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:09.43 (26) 1:11.08 (27) 2:20.51 5.56 41.61 Head

RITIRATE

19 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

35 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head

54 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

Foto: Lapresse