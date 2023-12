LIVE Sci alpino, Gigante Lienz 2023 in DIRETTA: Federica Brignone all’attacco di Shiffrin, Bassino per tornare a splendere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante in programma a Lienz (Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Inizia oggi l’ultima tappa dell’anno solare, in una gara in cui l’Italia sogna in grande con le tre principali frecce del proprio arco tutte a disposizione. Federica Brignone va all’attacco di Mikaela Shiffrin, sia per il risultato odierno sia per il sogno generale.

Torna protagonista la “Schlossberg”, con la località del Tirolo che come di consueto negli anni dispari fa da cornice alle ultime gare dell’anno. Due anni fa in gigante a vincere fu Tessa Worley, oggi ritirata e con il resto del podio composto da Petra Vlhova e Sara Hector. La slovacca e la svedese saranno due delle principali favorite anche oggi, in quelli che negli ultimi anni sono stati i giorni di Mikaela Shriffrin: due vittorie nel 2019 a Lienz, tripletta a Semmering l’anno scorso; è a fine dicembre che l’americana inizia a scavare il solco per la classifica generale. Siamo al quinto appuntamento tra le porte larghe stagionale e sono in due ad aver vinto: la svizzera Lara Gut Behrami, pettorale rosso e sul primo gradino a Solden e Killington; e l’azzurra Federica Brignone, reduce dalla doppietta canadese.

La valdostana è proprio la rivale n.1 di Shiffrin nella lotta alla Sfera di Cristallo, e questa due giorni tirolese ci può dire molto su quanto realistico può essere il sogno dell’italiana. Brignone sta attraversando probabilmente la miglior condizione della carriera, e tutto quello che vuole fare sugli sci le riesce, con una solidità impressionante. Chi invece è alla ricerca di quella solidità è Marta Bassino, seconda qui nel 2019. e alla caccia del primo podio stagionale; in un’annata in cui finora niente si è mai allineato nel verso giusto. Sarà della partita anche Sofia Goggia, reduce da tre top-10 consecutive tra le porte larghe e molto a suo agio a Lienz in questa specialità. Oltre alle tre punte di diamante saranno al cancelletto altre 5 italiane, per loro l’obiettivo è la qualifica alla seconda manche.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante in programma a Lienz (Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Quinto appuntamento stagionale tra le porte larghe, in una delle discipline più competitive e spettacolari del Circo Bianco. . Prima manche in programma alle 10.00, seconda con inversione delle prime trenta alle 13.15. Buon divertimento e buon sci a tutti!

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...