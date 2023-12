Federica Brignone: “Pettorale rosso? Lo voglio all’ultima gara. Non pensavo di salire sul podio”

Federica Brignone ha conquistato un bel secondo posto nel gigante di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha saputo riemergere nella seconda manche dopo una prima prova condizionata da un errore, ha rimontato tre posizioni e ha chiuso ad appena 38 centesimi di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin (ha recuperato 1.25 all’americana nella seconda manche). Alle sue spalle la svedese Sara Hector per appena sette centesimi, quarta la canadese Valerie Grenier.

La fuoriclasse valdostana ha ribadito il proprio eccellente stato di forma anche sulle nevi austriache, dopo i due giganti vinti a Tremblant e il sigillo in superG a Val d’Isere. La nostra portacolori si è impossessata del pettorale rosso di leader della classifica di specialità e insegue Shiffrin a 163 punti di distacco nella graduatoria generale, alla vigilia dello slalom di Lienz che domani chiuderà l’anno solare.

Federica Brignone ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono molto felice. Nella prima mi sono fatta condizionare (in precedenza erano cadute l’apripista e Marta Bassino, n.d.r.), scivolavo, non mi sentivo bene. Nella seconda sentivo gli sci, ho cercato di attaccare, facevo ritmo ed veloce. Quando ho visto -0.25 al traguardo non pensavo di salire sul podio e recuperare tanto sulla Shiffrin. Pettorale rosso? Mi interessa tenerlo all’ultima gara, bisogna averlo lì e non a dicembre. È una bella lotta ci sono concorrenti molto agguerrite“.

Federica Brignone si è poi soffermata sul proprio eccellente stato di forma: “Io non penso che non ci sia segreto, è un lavoro di anni, di persone che stanno attorno a me, è un lavoro mio mentale di tanti anni, ogni anno e ogni step sono qualcosa in più, ogni volta sono uscita più forte dai momenti di difficoltà. Oggi mi sono molto criticata, non dovevo farmi condizionare così tanto e fare un errore così grave. È vero che ho salvato la gara: sono contenta, ma voglio fare di nuovo due manche alla grande“.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...