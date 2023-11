Sport in tv oggi (giovedì 30 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 30 novembre: in programma il tennis con le Next Gen ATP Finals, il volley con la Champions League, la vela con i preliminari di America’s Cup, il basket con l’Eurolega, il biathlon con la Coppa del Mondo, il nuoto con i Campionati Italiani Invernali e molto altro ancora.

Proseguirà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: l’unica gara della giornata sarà la staffetta 4×7.5 km maschile delle ore 15.20, che vedrà al via 21 quartetti. L’Italia sarà rappresentata dalla formazione composta da Didier Bionaz al lancio, Elia Zeni in seconda frazione, Tommaso Giacomel in terza e Lukas Hofer in chiusura.

Cancellata la terza prova cronometrata delle tre in programma sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek, negli Stati Uniti, dove si terranno due discese libere maschili venerdì e sabato, mentre domenica il fine settimana si chiuderà con il Super G.

Terza ed ultima giornata di gare agli Assoluti Invernali 2023 di nuoto a Riccione con possibilità, in caso di raggiungimento del crono richiesto dalla FIN, di ottenere la qualificazione ai Mondiali 2024 di Doha ed alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 30 novembre

03.20 Sci freestyle, Coppa del Mondo Pechino: big air, qualificazioni femminili – Nessuna copertura tv/streaming

05.40 Sci freestyle, Coppa del Mondo Pechino: big air, qualificazioni maschili – Nessuna copertura tv/streaming

09.30 Nuoto, Campionati Italiani Invernali: 3a giornata, sessione mattutina – Rai Sport HD, Rai Play

11.30 Vela, America’s Cup, regate preliminari: tre regate di flotta – Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Mediaset Infinity, Sky Go, Now

13.00 Tennis, Next Gen ATP Finals: 3a giornata (1° match dalle 13.00 Cobolli–Nardi) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, dalle 13.30 alle 16.00 anche su Sky Sport Uno, SuperTenniX, Sky Go, Now, Tennis TV

15.20 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: staffetta 4×7.5 km maschile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

17.30 Nuoto, Campionati Italiani Invernali: 3a giornata, sessione pomeridiana – Rai Sport HD, Rai Play

18.00 Volley, Champions League: Praga-Civitanova – DAZN

18.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer: PCR femminile – Nessuna copertura tv/streaming

18.45 Calcio, Europa League: Atalanta-Sporting – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, Now

19.30 Basket femminile, EuroCup: Venezia-Bursa – YouTube FIBA The Basketball Channel

20.30 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-Virtus Bologna – Sky Sport Max, Sky Go, Now, DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

21.00 Calcio, Europa League: Servette-Roma – TV8 HD, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, tv8.it, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Conference League: Fiorentina-Genk – DAZN, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, Sky Go, Now

21.30 Volley, Champions League: Benfica-Piacenza – DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Giovedì 30 novembre

15:00 Campionati Italiani Individuali di Scacchi 2023 Assoluto, Femminile, Under 20 su sport2u.tv

18:25 Sprint2u con Stefano La Sorda (giudice internazionale di marcia). Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

21:00 Swim2u Speciale Assoluti Invernali di Nuoto 2023. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada su sport2u.tv

21:40 Beach2u con Emanuele Sbravati. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada su sport2u.tv

Foto: LaPresse