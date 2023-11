LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket in DIRETTA: serve un successo per risalire la china

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match valido per l’undicesima giornata di andata della regular season di Eurolega.

L’EA7 di coach Ettore Messina va a caccia di una vittoria davanti al proprio pubblico per cercare di risalire la china nella classifica di Eurolega. 4-6 il record dell’Olimpia, attualmente dodicesima e reduce dalla sconfitta interna con il Monaco al “Forum”. Milano è riuscita in ogni caso a portarsi ad una sola vittoria dalla zona playoff, chiusa dal Maccabi Tel Aviv con uno score di 5-5.

Zalgiris Kaunas protagonista di un percorso analogo a quello dell’Olimpia Milano in Europa fino a questo punto della stagione. La squadra di coach Kazys Maksvytis è inoltre anch’essa reduce da uno stop in Eurolega, 89-72 in Grecia sul parquet dell’Olympiakos che ha fatto seguito alla vittoria interna sul Bayern.

Palla a due prevista per le ore 20.30 al "Mediolanum Forum" di Assago.

Credit: Ciamillo