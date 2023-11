Biathlon, startlist staffetta maschile Oestersund 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, giovedì 30 novembre 2023, proseguirà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: l’unica gara della giornata sarà la staffetta 4×7.5 km maschile delle ore 15.20, che vedrà al via 21 quartetti.

L’Italia sarà rappresentata dalla formazione composta da Didier Bionaz al lancio, Elia Zeni in seconda frazione, Tommaso Giacomel in terza e Lukas Hofer in chiusura. Turno di riposo per Patrick Braunhofer, che tornerà in gara nella sprint di sabato 2 dicembre.

La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile sarà fruibile su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports Live, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON OESTERSUND

Giovedì 30 novembre 2023

Ore 15.20 staffetta 4×7.5 km maschile Oestersund (Svezia) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r STROEMSHEIM Endre

1-2 g BOE Tarjei

1-3 y BOE Johannes Thingnes

1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 GER – GERMANY

2-1 r STRELOW Justus

2-2 g NAWRATH Philipp

2-3 y DOLL Benedikt

2-4 b REES Roman

3 FRA – FRANCE

3-1 r CLAUDE Emilien

3-2 g JACQUELIN Emilien

3-3 y CLAUDE Fabien

3-4 b FILLON MAILLET Quentin

4 SWE – SWEDEN 2

4-1 r NELIN Jesper

4-2 g STEFANSSON Malte

4-3 y PONSILUOMA Martin

4-4 b SAMUELSSON Sebastian

5 AUT – AUSTRIA

5-1 r KOMATZ David

5-2 g EDER Simon

5-3 y LEITNER Felix

5-4 b JAKOB Patrick

6 ITA – ITALY

6-1 r BIONAZ Didier

6-2 g ZENI Elia

6-3 y GIACOMEL Tommaso

6-4 b HOFER Lukas

7 FIN – FINLAND 3

7-1 r RANTA Jaakko

7-2 g INVENIUS Otto

7-3 y SEPPALA Tero

7-4 b HIIDENSALO Olli

8 UKR – UKRAINE

8-1 r TYSHCHENKO Artem

8-2 g PRYMA Artem

8-3 y LESIUK Taras

8-4 b DUDCHENKO Anton

9 CZE – CZECHIA

9-1 r KRCMAR Michal

9-2 g STVRTECKY Jakub

9-3 y MARECEK Jonas

9-4 b VACLAVIK Adam

10 SLO – SLOVENIA 4

10-1 r DOVZAN Miha

10-2 g FAK Jakov

10-3 y PLANKO Lovro

10-4 b VIDMAR Anton

11 SUI – SWITZERLAND

11-1 r STALDER Sebastian

11-2 g BURKHALTER Joscha

11-3 y HARTWEG Niklas

11-4 b FINELLO Jeremy

12 USA – UNITED STATES

12-1 r GERMAIN Maxime

12-2 g DOHERTY Sean

12-3 y BROWN Jake

12-4 b WRIGHT Campbell

13 CAN – CANADA 5

13-1 r RUNNALLS Adam

13-2 g GOW Christian

13-3 y CONNELLY Zachary

13-4 b KIERS Trevor

14 ROU – ROMANIA

14-1 r BUTA George

14-2 g SHAMAEV Dmitrii

14-3 y COLTEA George

14-4 b FLORE Raul

15 LTU – LITHUANIA

15-1 r FOMIN Maksim

15-2 g STROLIA Vytautas

15-3 y DOMBROVSKI Karol

15-4 b KAUKENAS Tomas

16 POL – POLAND 6

16-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej

16-2 g GUNKA Jan

16-3 y BADACZ Konrad

16-4 b JAKIELA Tomasz

17 MDA – MOLDOVA

17-1 r MAKAROV Maksim

17-2 g MAGAZEEV Pavel

17-3 y USOV Mihail

17-4 b USOV Andrei

18 KAZ – KAZAKHSTAN

18-1 r MUKHIN Alexandr

18-2 g DYUSSENOV Asset

18-3 y KIREYEV Vladislav

18-4 b BAUER Kirill

19 BUL – BULGARIA 7

19-1 r SINAPOV Anton

19-2 g ILIEV Vladimir

19-3 y VASILEV Konstantin

19-4 b ZASHEV Vasil

20 LAT – LATVIA

20-1 r BIRKENTALS Renars

20-2 g MISE Edgars

20-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

20-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

21 BEL – BELGIUM

21-1 r CLAUDE Florent

21-2 g BEAUVAIS Cesar

21-3 y MACKELS Marek

21-4 b LANGER Thierry

Foto: LaPresse