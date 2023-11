Calendario biathlon oggi in tv: orario staffetta maschile Oestersund 2023, programma, tv, streaming, pettorali

Dopo la staffetta femminile di ieri, in cui è arrivata la vittoria della Norvegia (ottava invece l’Italia), quest’oggi toccherà agli uomini nella 4×7,5 km di Oestersund (Svezia) valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La staffetta maschile comincerà alle ore 15:20 e vedrà al via ben 21 nazioni.

Tra le squadre che si presenteranno alla partenza, ci sarà ovviamente anche l’Italia, che in questa gara andrà a caccia di un buon piazzamento con il quartetto formato da Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer (pettorale numero 6).

Importante sottolineare che la favorita per vincere questa prova a squadre è la Norvegia (Stroemsheim, T. Boe, J. Boe e Christiansen). Attenzione però anche alle altre compagini, su tutte la Germania (Strelow, Nawrath, Doll, Rees), la Francia (E. Claude, Jacqueline, F. Claude, Fillon Maillet) e la Svezia (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma, Samuelsson).

La staffetta maschile di Oestersund si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 2 HD e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intera gara.