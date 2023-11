LIVE America’s Cup, preliminari Jeddah in DIRETTA: Luna Rossa vuole stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione delle regate preliminari

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di regate preliminari della America’s Cup, la competizione sportiva più antica al mondo. Si torna in acqua a Jeddah (Arabia Saudita) dopo l’antipasto di metà settembre a Vilanova I La Geltrù e prosegue la cavalcata verso la prossima edizione della prestigiosa manifestazione, che andrà in scena tra agosto e ottobre 2024 a Barcellona. Gli equipaggi che parteciperanno all’evento si testeranno sul Mar Rosso, utilizzando per l’ultima volta gli AC40, ovvero le barche di preparazione alla kermesse (poi a Barcellona si adotteranno i più grandi AC75).

Grande attesa per Luna Rossa, che vorrà mettersi in mostra e dare un segnale importante verso la Coppa America. L’equipaggio italiano sarà guidato da Ruggero Tita, Campione Olimpico di Nacra 17 che farà il proprio debutto al timone in un evento ufficiale. Non ci saranno infatti James Spithill e Francesco Bruni, a bordo saranno presenti quattro atleti (contro le 8 che vedremo all’opera in America’s Cup). Le avversarie saranno i neozelandesi di Team New Zealand, i britannici di Ineos Britannia, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic, i francesi di Orient Express. Sono in programma tre regate di flotta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle tre regate preliminari di Jeddah in vista della America’s Cup 2024: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, prova dopo prova, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.30 e si andrà avanti fino alle ore 13.30 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup