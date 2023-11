Benfica-Piacenza oggi in tv: orario Champions League volley, programma, streaming

Oggi giovedì 30 novembre (ore 21.30) si gioca Benfica-Piacenza match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I Lupi torneranno in campo nella massima competizione europea per fronteggiare la compagine portoghese a Lisbona, dopo aver perso l’incontro d’apertura contro l’Halkbank Ankara. Gli emiliani hanno assolutamente bisogno di un successo per rimanere seriamente in corsa per il primo posto che mette in palio l’accesso diretto ai quarti di finale.

Piacenza deve ancora fare a meno di Yuri Romanò ed è reduce dalla sconfitta subita contro Monza in Superlega, ma i biancorossi hanno tutte le carte in regola per emergere trascinati dagli attaccanti Ricardo Lucarelli e Yoandy Leal, oltre che dal centrale Robertlandy Simon. Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario sicuramente rognoso e spinto dal proprio pubblico, desideroso di riscattare la sconfitta subita all’esordio contro i tedeschi del Berlin Recycling Volleys.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Benfica-Piacenza, match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Portogallo sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Giovedì 30 novembre

Ore 21.30 Sport Lisboa e Benfica vs Gas Sales Daiko Piacenza – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA BENFICA-PIACENZA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Martina Rampon