LIVE Cobolli-Nardi, NextGen Finals 2023 in DIRETTA: il romano chiede strada al connazionale per la semifinale

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del berby azzurro tra Luca Nardi e Flavio Cobolli.

La terza giornata di Round Robin delle NextGen ATP Finals potrebbe far passare alle semifinale il tennista romano, che nella prima ha battuto 3 set a 1 Dominic Stricker e nella giornata di ieri ha perso 3 set a 0 contro Arthur Fils, che aveva battuto anche il pesarese in 5 set. Per farlo, Cobolli deve vincere il suo match e guardare come firrà lo scontro tra Fils e Stricker.

Se entrambi uscissero sconfitti, passerebbe Flavio, in virtù dello scontro diretto. Se Stricker vincesse e Cobolli pure, ma con l’azzurro che raccoglie lo stesso numero di set, passerebbe lo svizzero. Per avanzare alle semifinali del prestigioso evento che si gioca in Arabia Saudita, Cobolli dovrà quindi (se Stricker vince) raccogliere almeno un set in più dell’elvetico. Potrebbe bastarne anche uno solo, però poi dovremmo controllare la “fatidica” differenza game.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del derby azzurro tra Nardi e Cobolli, che inizierà alle ore 13.00.

Foto: Mattia Martegani