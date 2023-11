LIVE Benfica-Piacenza volley, Champions League volley in DIRETTA: gli emiliani non possono sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Benfica-Piacenza, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2023-2024. Anche il massimo campionato continentale maschile sta entrando nel vivo e tutte le formazioni azzurre, tra cui proprio Piacenza, sono in lotta per la qualificazione ai quarti di finale.

Il cammino in Europa non è iniziato nel migliore dei modi per Piacenza, che nel match inaugurale si è arresa all’Halkbank di Ngapeth e Abdel-Aziz (1-3). Questa sera i ragazzi di Andrea Anastasi non potranno permettersi ulteriori passi passi, lottare per le prime due posizione della Pool C diventerebbe sennò complesso. Il Benfica ha a sua volta perso il primo match contro il Berlin Recycling volley (0-3) e al momento è il fanalino di coda del gruppo C. La formazione italiana, dopo un ottimo avvio di stagione, non sta vivendo un periodo di forma eccelso, in Campionato occupa infatti la quarta posizione, ma con ben 3 sconfitte negli ultimi 4 match giocati, il Benfica è invece saldamente al comando delle operazioni nel Campionato portoghese. Non ci sono precedenti ufficiali tra queste due formazioni, quella di stasera sarà quindi una prima assoluta. Romanò e compagni partiranno con tutti i favori del pronostico, sarà importante mantenere il ritmo elevato fin dall’inizio, perchè fattore campo ed eventuali passaggi a vuoto, potrebbero ribaltare il pronostico.

Foto:LiveMedia/Duilio Della Libera