LIVE VK Lvi Praga-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: trasferta in Repubblica Ceca

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di VK Lvi Praga-Civitanova, secondo incontro della fase a gironi della Champions League maschile di volley. I ragazzi della Lube Cucine Civitanova tornano in campo per il secondo incontro del Gruppo E, e lo fa in una trasferta ostica in Cechia contro la VK Lvi Praga.

Le due squadre arrivano a quest’incontro a pari punti nel girone, avendo vinto l’incontro inaugurale. La squadra italiana ha battuto per 3-0 i rumeni dell’Aracada Galati, mentre i cechi hanno avuto la meglio della squadra belga Maaseik con il medesimo punteggio. La sfida vede nettamente favoriti i marchigiani, che però hanno nella formazione ceca i più grandi rivali per il primato del raggruppamento.

Civitanova arriva a questo incontro dopo la vittoria al quinto set contro Taranto. Dopo un avvio di stagione titubante la Lube sembra esser riuscita ad ingranare, ottenendo un convincente successo contro Perugia per 3-2, riscattando la sconfitta nella finale della Supercoppa Italiana. Il VK Lvi Praga è al momento al secondo posto della Extraliga, il campionato ceco, con 6 vittorie e 2 sconfitte.

La sfida tra VK Lvi Praga e Civitanova avrà inizio alle 18.00. Non è prevista copertura televisiva per l’incontro, che sarà visibile in streaming su DAZN. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di VK Lvi Praga-Civitanova, secondo incontro del girone E della Champions League maschile di volley, a partire dalle 18.00, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

