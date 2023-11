Speed skating, Davide Ghiotto ancora 2° in Coppa del Mondo a Pechino: Roest imbattibile nei 5000 metri

Arrivano buone notizie dal National Speed Skating Oval di Pechino (Cina), seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Sull’anello di ghiaccio asiatico, Davide Ghiotto si è messo nuovamente in evidenza. L’atleta veneto, reduce dal secondo posto della prima apparizione nel massimo circuito internazionale a Obihiro (Giappone) nei 5000 metri, ha replicato nella medesima specialità.

Ghiotto ha concluso in piazza d’onore con il crono di 6:14.25 piegandosi solo al forte olandese Patrick Roest (6:11.40), che già aveva centrato il successo nel primo appuntamento stagionale. Grazie a un finale di grande livello, il neerlandese ha fatto valere la propria superiorità, ma resta la bontà della prestazione del nostro portacolori, tra i riferimenti della categoria.

Per lui è il nono podio a livello individuale negli ultimi due anni, un numero importante che certifica quanto il pattinatore del Bel Paese sarà da osservare con attenzione nelle specialità distance. Del resto, nella stagione passata sono arrivati un oro e un argento a livello mondiale nei 5000 e nei 10000 metri. Da capire se questo trend sarà crescente, in funzione di quanto accadrà l’anno venturo per gli Europei e la rassegna iridata.

A completare la top-3 è stato il norvegese Sander Eitrem, distanziato di 4.02 da Roest. Bene anche Michele Malfatti, settimo con il crono di 6:20.72, confermandosi sulla falsariga di quanto visto a Obihiro, dove aveva terminato in sesta posizione.

Foto: LaPresse