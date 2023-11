LIVE Italia-Germania, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: inizia l’avventura di Stefania Constantini e compagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo incontro della fase a girone degli Europei 2023 di curling femminile tra Italia e Germania. Ad Aberdeen (Scozia) tutto pronto per il round robin che promuoverà in semifinale le prime quattro nazionali della classifica.

Dopo il quarto posto della passata edizione le azzurre puntano dritto verso il podio. Il team, guidato dalla stella Stefania Constantini, ha aperto le porte alla neo italiana Elena Antonia Mathis, che completa la squadra composta da Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Marta Lo Deserto. Team Constantini, costituito dalle medesime protagoniste, che ha impressionato nella parentesi canadese aggiudicandosi il prestigioso Fall Classic.

La sfida valida per la prima giornata degli Europei 2023 di curling femminile tra Italia e Germania inizierà alle 10.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su Eurosport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurre!

Foto: World Curling