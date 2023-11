Sci alpino, risultati e classifica prima manche slalom Gurgl 2023: Feller fa il vuoto, in difficoltà gli azzurri

E’ finalmente andata in archivio la prima manche completa della stagione 2023-2024 della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Siamo in Austria, precisamente a Gurgl in quella che è una località nuova per il Circo Bianco, e proprio un austriaco è davanti a tutti dopo la prima frazione dello slalom. Manuel Feller ha letteralmente fatto il vuoto dietro di lui chiudendo la prima parte di gara in 53″22 e lasciando i suoi avversari a distacchi siderali.

In seconda posizione con un ritardo di 0″94 c’è il campione olimpico di specialità Clement Noel che dopo un primo intermedio in luce verde non è riuscito a tenere il ritmo di uno scatenato Feller. Terza posizione per un altro rappresentante del “Wunderteam”, Fabio Gstrein, che paga dal suo connazionale 99 centesimi. Tutti gli altri sono sopra il secondo ma la lotta per il podio sarà apertissima con cinque atleti racchiusi in meno di tre decimi dalla seconda piazza di Noel al 5° posto di Alexander Steen Olsen.

In casa Italia c’è ben poco da sorridere con solo due atleti qualificati ed entrambi nelle retrovie. Alex Vinatzer è partito con il piglio giusto ma all’ingresso del ripido l’azzurro si è fatto scaricare e da quel momento in poi non è più riuscito a trovare centralità e velocità; per la medaglia di bronzo mondiale in carica 19° posto e ritardo di 2″29. Sarà della partita nella seconda parte di gara anche Tobias Kastlunger, 23° a 2″87. Non si poteva chiedere molto di più a un non fortunato Tommaso Sala, apparso ancora lontano dalla migliore condizioni dopo essere stato pochissimi giorni sugli sci dall’infortunio subito ad agosto a Ushuaia (Argentina); per il classe 1995 31° posto con un ritardo di 3″46 e niente qualificazione per la seconda parte di gara per appena cinque centesimi.

Per quanto riguarda gli altri azzurri Stefano Gross è stato squalificato dopo che si era dovuto fermare e risalire il palo ad una porta dal traguardo per un errore avvenuto poco prima quando era ampiamente in corsa per la qualifica, mentre Giuliano Razzoli ha inforcato nel tratto più ripido. Non sono arrivati al traguardo neanche Simon Maurberger e Matteo Caninis scesi quando qualificarsi era un’impresa. Seconda manche che scatterà alle 13.45 con l’inversione dei primi trenta.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE SLALOM MASCHILE GURGL

1 3 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 53.22 Atomic

2 4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 54.16 0.94 Dynastar

3 8 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 54.21 0.99 Atomic

4 7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 54.32 1.10 Rossignol

5 13 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR 54.38 1.16 Rossignol

5 12 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 54.38 1.16 Atomic

7 20 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 54.60 1.38 Fischer

8 2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 54.62 1.40 Rossignol

9 18 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 54.64 1.42 Nordica

10 10 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 54.68 1.46 Van deer racing

11 5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 54.76 1.54 Van deer racing

12 16 92720 POPOV Albert 1997 BUL 54.83 1.61 Head

13 6 511996 YULE Daniel 1993 SUI 54.85 1.63 Fischer

14 1 202451 STRASSER Linus 1992 GER 54.89 1.67 Rossignol

15 22 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 54.93 1.71 Voelkl

15 11 220689 RYDING Dave 1986 GBR 54.93 1.71 Fischer

17 27 54170 MATT Michael 1993 AUT 55.14 1.92 Blizzard

18 23 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 55.42 2.20 Atomic

19 15 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 55.51 2.29 Atomic

20 21 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 55.90 2.68 Voelkl

21 24 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 56.00 2.78 Rossignol

22 50 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 56.05 2.83 Fischer

23 32 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 56.09 2.87 Head

24 33 221223 MAJOR Billy 1996 GBR 56.11 2.89 Fischer

25 34 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP 56.17 2.95 Atomic

26 19 54348 PERTL Adrian 1996 AUT 56.19 2.97 Voelkl

27 26 511983 AERNI Luca 1993 SUI 56.28 3.06 Fischer

28 47 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR 56.37 3.15 Head

29 42 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 56.42 3.20 Atomic

30 52 54447 RUELAND Simon 1997 AUT 56.63 3.41 Voelkl

NON QUALIFICATI ALLA SECONDA MANCHE

31 9 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 56.68 3.46 Dynastar

32 68 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI 56.81 3.59 Fischer

33 29 6531936 WINTERS Luke 1997 USA 56.86 3.64 Rossignol

34 51 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO 56.96 3.74 Head

35 61 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN 57.03 3.81 Head

36 46 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA 57.45 4.23 Rossignol

37 28 103729 READ Erik 1991 CAN 57.53 4.31 Atomic

38 60 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR 57.63 4.41 Atomic

39 36 380361 RODES Istok 1996 CRO 57.69 4.47 Voelkl

40 44 60261 MAES Sam 1998 BEL 57.98 4.76 Voelkl

41 49 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 58.10 4.88

42 39 422730 GUNLEIKSRUD Halvor Hilde 2000 NOR 58.18 4.96 Head

43 70 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 58.94 5.72 Salomon

NON HANNO CONCLUSO LA PRIMA MANCHE

17 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

30 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

31 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

35 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

37 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

38 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

40 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

41 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

43 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

45 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Salomon

48 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

53 203026 WITTE Linus 2001 GER Nordica

54 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Fischer

55 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

56 6532116 KRUPKA Jimmy 1998 USA Nordica

57 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer racing

58 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

59 104577 ALKIER Justin 1998 CAN Rossignol

62 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

63 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Voelkl

64 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Nordica

65 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

66 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Voelkl

67 492197 GARAY Aingeru 1998 ESP Rossignol

69 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

71 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG

72 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

SQUALIFICATI DOPO LA PRIMA MANCHE

14 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Rule 628.8 Head

25 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Rule 628.8 Voelkl

