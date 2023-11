Jannik Sinner batte il numero 1 per la terza volta! Impresa unica per l’Italia: tutti i precedenti, tra Alcaraz e Djokovic

Jannik Sinner è diventato il primo italiano a battere il numero 1 al mondo per tre volte in carriera. L’altoatesino aveva firmato il suo primo sigillo in primavera, quando ebbe la meglio sullo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami (poi si inchinò al russo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo). Il secondo trionfo si è materializzato settimana scorsa contro Novak Djokovic nella fase a gironi delle ATP Finals. Oggi il 22enne è entrato nella storia surclassando nuovamente il fuoriclasse serbo nel secondo singolare della semifinale di Coppa Davis.

Il cronologico dettagliato parla chiaro: il 31 marzo 2023 Jannik Sinner (numero 11 al mondo) sconfisse Carlos Alcaraz per 6-7, 6-4, 6-2 sul cemento di Miami; il 14 novembre 2023 Jannik Sinner (numero 4 al mondo) regolò Novak Djokovic per 7-6, 7-6 sul cemento di Torino; il 25 novembre 2023 Jannik Sinner (numero 4 al mondo) ha avuto la meglio su Novak Djokovic per 6-2, 2-6, 7-5 (annullando tre match point consecutivi) sul cemento di Malaga. Prima di oggi soltanto un altro italiano avevano festeggiato due volte contro il giocatore più forte del mondo, ovvero Adriano Panatta.

Il successo odierno di Jannik Sinner è l’undicesimo ottenuto da un italiano contro il numero 1 del ranking ATP (in era Open, dunque dall’agosto 1973 quando le classifiche sono stilate dal computer con criteri oggettivi e non dai giornalisti). Corrado Barazzutti contro Ilie Nastase nel 1974 a Monaco di Baviera, Adriano Panatta contro Jimmy Connors nel 1975 a Stoccolma e nel 1977 a Houston, Gianluca Pozzi contro Andre Agassi nel 2000 al Queen’s, Filippo Volandri contro Roger Federer nel 2007 a Roma, Fabio Fognini contro Andy Murray nel 2017 a Roma, Lorenzo Sonego contro Djokovic nel 2020 a Vienna, Lorenzo Musetti il 13 aprile 2023 contro Djokovic a Montecarlo, le tre vittorie già citate di Sinner.

Foto: Lapresse