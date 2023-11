Sinner-Djokovic, nuovo capitolo nel doppio decisivo di Coppa Davis. Decise le coppie di Italia-Serbia

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego vs Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic. Sarà questo il doppio di spareggio che deciderà Italia-Serbia, semifinale della Coppa Davis 2023. Il capitano Filippo Volandri ha deciso di affidarsi alla stessa coppia che due giorni fa aveva risolto il confronto con l’Olanda: l’altoatesino, numero 4 al mondo in singolare, è reduce dall’impresa in singolare firmata pochi minuti fa contro Novak Djokovic e sogna nuovamente una magia da urlo; il piemontese è stato spettacolare contro i tulipani, non è in perfette condizioni fisiche ma è un vero uomo Davis e il suo cuore tenace potrebbe fare la differenza.

La Serbia risponde nuovamente con il numero 1 al mondo. Novak Djokovic avrà il dente avvelenato dopo la sconfitta rimediata nel secondo singolare (tra l’altro non riuscendo a concretizzare tre match-point consecutivi) e proverà a trascinare la compagine balcanica verso l’atto conclusivo, affiancato da Kecmanovic, reduce invece dalla vittoria contro Lorenzo Musetti nel primo singolare disputato all’ora di pranzo. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato ed equilibrato, aperto a qualsiasi risultato ed in cui entrambe le formazioni inseguono il successo che permetterebbe di affrontare l’Australia nell’atto conclusivo che domani metterà in palio l’Insalatiera.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito