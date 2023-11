Jannik Sinner nella leggenda: primo italiano a battere il numero 1 al mondo in Coppa Davis! Ma prima dell'era Open...

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic nel secondo singolare della semifinale di Coppa Davis, permettendo all’Italia di pareggiare i conti contro la Serbia (1-1) e di disputare il doppio di spareggio per l’accesso all’atto conclusivo, da disputare domani contro l’Australia sul cemento indoor di Malaga (Spagna). L’altoatesino ha saputo annullare tre match-point nel terzo set e poi ha inchiodato il fuoriclasse balcanico in una partita già consegnata alla leggenda del tennis tricolore.

Jannik Sinner è diventato il primo italiano a battere il numero 1 al mondo all’interno del contesto di Coppa Davis da quando è iniziata l’era Open, ovvero da quando le classifiche sono stilate dai computer seguendo criteri oggettivi. Il cambio di rotta ebbe luogo nell’agosto del 1973, dunque 50 anni fa: in mezzo secolo di storia un azzurro non era mai stato capace di sconfiggere il giocatore più forte del Pianeta nella massima competizione tennistica per Nazionali.

In era Open i precedenti erano stati sei, tutti persi dai nostri portacolori: Paolo Canè e Omar Camporese si inchinarono al tedesco Boris Becker nel primo turno del 1991; Renzo Furlan e Andrea Gaudenzi si arresero allo statunitense Pete Sampras nei quarti di finale del 1995; Simone Bolelli e Potito Starace non ebbero chance contro lo svizzero Roger Federer nel playoff del 2009. Prima del 1973, invece, solo un italiano riuscì a battere il numero 1 al mondo, ma ai tempi le classifiche erano definite in modo arbitrario dai giornalisti.

Nicola Pietrangeli ebbe la meglio contro l’australiano Neale Fraser nel challenge round del 1960. Va però specificato che quell’incontro venne disputato a risultato acquisito, visto che gli oceanici erano già in vantaggio per 4-0 e l’azzurro si impose per 11-9, 6-3, 1-6, 6-2. Citiamo anche gli altri quattro precedenti in era pre-Open, tutti persi dagli italiani: Uberto de Morpurgo e Giorgio de Stefani vennero sconfitti dal francese René Lacoste nel quarto di finale della Zona Europa nel 1927; Orlando Sirola si arrese al già citato Fraser nel 1960; Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola persero contro l’australiano Rod Laver nella finale del 1961.

Foto: Lapresse