LIVE Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic 6-3, Italia-Serbia 1-1 Coppa Davis in DIRETTA: primo set agli azzurri

30-30 Doppio fallo.

30-15 Djokovic sta salendo in cattedra. Prima una volée, poi uno smash.

15-15 Non risponde bene Sonego e Djokovic ne approfitta.

0-15 Scambio lungo tra Sinner e Kecmanovic, poi interviene a rete Sonego con una stop volley non bella, ma efficace.

Kecmanovic in battuta.

1-1 Larga la risposta di Kecmanovic.

40-15 Si abbassa Sonego ed esce il rovescio di Kecmanovic.

30-15 Micidiale passante centrale di diritto di Sinner. Ha infilato in mezzo i due serbi. Era un punto molto delicato.

Seconda di servizio.

15-15 Risposta vincente di Djokovic con il rovescio, attenzione.

15-0 Ace esterno.

Sinner in battuta.

0-1 Ancora Kecmanovic chiude al volo.

40-15 Sul nastro la risposta di rovescio di Sonego.

30-15 Stavolta Kecmanovic non sbaglia a rete, sbaglia Sinner di rovescio.

15-15 Larga la risposta di rovescio di Sonego.

0-15 Risponde bene Sinner, poi Kecmanovic sbaglia la volée.

Djokovic in battuta.

19.06 2 ace sinora per gli azzurri, 0 per i serbi.

ACE ESTERNO! L’Italia vince 6-3 il primo set in 35 minuti.

40-15 Fa buona guardia Sonego a rete.

Seconda di servizio.

30-15 Assurdo passante di diritto lungolinea di Sinner. Non ci sono parole.

15-15 Lunga la risposta di Djokovic.

0-15 Risponde bene Kecmanovic, in rete il diritto di Sinner.

Sinner in battuta.

5-3 Serve bene Kecmanovic e chiude con il diritto.

40-30 Altra risposta micidiale di Sinner, che poi va a segno di diritto. Non dobbiamo mollare niente.

40-15 Servizio vincente di Kecmanovic.

30-15 Risposta profonda di Sinner, Kecmanovic sbaglia il rovescio.

30-0 Smash di Djokovic.

15-0 Djokovic a segno con la volée a rete.

Kecmanovic in battuta.

5-2 Ottimo servizio e smash di Sinner!

A-40 Servizio vincente a uscire.

40-40 Sonego stecca di diritto sulla risposta profonda di Djokovic.

A-40 Bene Sonego da fondo, sbaglia Kecmanovic con il diritto.

40-40 Stavolta in rete la volée di rovescio di Sinner.

40-30 Altro solido servizio al corpo, in rete la risposta di Kecmanovic.

30-30 Servizio vincente al centro.

15-30 Sinner ancora bene a rete, ma Sonego sbaglia ancora di diritto.

15-15 Stavolta è lungo il diritto di Sonego.

15-0 Ace esterno.

Sonego in battuta.

4-2 BREAK! Sinner tiene bene a rete e poi chiude con il diritto!

Seconda di servizio.

30-40 Un po’ di fortuna per il nastro di Sonego, poi ancora una volée di Sinner.

30-30 Sonego tiene lo scambio da fondo con Djokovic, poi Sinner chiude con la volée di diritto.

30-15 Missile di Sinner con il diritto, in rete la volée di Djokovic.

30-0 Servizio vincente di Djokovic con la seconda.

15-0 Sonego sbaglia la volée di rovescio.

Djokovic in battuta.

3-2 Lunga la risposta di Kecmanovic.

40-15 Stavolta Sonego sbaglia la volée di rovescio in allungo.

40-0 Benissimo Sonego a rete con tre volée.

30-0 Ottimo servizio di Sinner e smash di Sonego.

15-0 Lunga la risposta di Kecmanovic.

Sinner in battuta.

2-2 Servizio vincente esterno del serbo.

40-15 Volée di rovescio di Sonego, Kecmanovic sbaglia di diritto.

40-0 Incredibile punto di Djokovic con un riflesso di puro istinto a rete. Il serbo gonfia il petto per esultare.

30-0 Sinner sbaglia una volée non impossibile.

15-0 Pazzesco il Kecmanovic di oggi. Resiste nel duello con Sinner sulla diagonale di diritto e lo vince.

Kecmanovic in battuta.

2-1 Bravo Sinner a chiudere uno scambio sulla diagonale tra Sonego e Djokovic. L’azzurro si è inserito con una volée di rovescio risolutiva.

Ancora una seconda.

40-30 Profonda la risposta di Kecmanovic, in rete il diritto di Sonego.

Altra seconda.

40-15 Solida seconda, in rete la risposta di Djokovic.

Seconda di servizio.

30-15 Sinner non chiude a rete e subito Djokovic a segno con una comoda volée.

30-0 Poco convinta la volée di Kecmanovic, che esce.

15-0 In rete la risposta di Kecmanovic.

Sonego in battuta.

1-1 Servizio vincente di Djokovic.

40-30 Buona risposta di Sinner, poi Sonego a segno di diritto.

40-15 Esce di poco la risposta aggressiva di Sonego con il diritto.

30-15 Il nastro aiuta Sinner sul passante di diritto.

30-0 Risponde bene Sonego di rovescio, ma Sinner sbaglia la volée. Non deve avere titubanze.

15-0 Corta la risposta di Sinner, volée di rovescio di Kecmanovic.

Djokovic in battuta.

1-0 Ancora un punto di Sinner, stavolta con il rovescio.

40-0 Ancora Sinner a segno di diritto. Colpisce in mezzo ai due serbi.

30-0 Spinge Sinner di diritto, sbaglia Kecmanovic.

15-0 Servizio vincente.

Sinner in battuta.

18.29 Inizia il doppio.

18.25 Ora la fase di riscaldamento.

18.24 L’Italia vince il sorteggio. Sinner chiede a Sonego cosa fare. La risposta è: “Serviamo noi”.

18.20 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. Ci siamo.

18.18 Djokovic ha perso l’ultimo doppio decisivo disputato in Coppa Davis. Era la semifinale dell’edizione del 2021: in coppia con Krajinovic si arrese ai fuoriclasse croati Mektic-Pavic, campioni olimpici in carica della disciplina.

18.15 Djokovic ha disputato 11 doppi in Coppa Davis: 4 vittorie e 7 sconfitte.

18.14 Kecmanovic in carriera vanta 25 vittorie e 34 sconfitte in doppio nel circuito ATP, ma il saldo è in attivo nel 2023 (11-8).

18.13 In Coppa Davis il doppio si svolge al meglio dei tre set e con le regole tradizionali, dunque senza deciding point sul 40-40 e senza super tie-break al terzo.

18.12 Ricordiamo che i giocatori scenderanno in campo alle 18.20.

18.09 Abbiamo scalato il K2. Ora resta l’ultimo Everest. Crediamoci, fino alla fine!

18.08 Sinner e Sonego sono amici veri, si vogliono bene. Oggi devono gettare il cuore oltre l’ostacolo.

18.07 Conoscendo Djokovic, la sconfitta con Sinner non lascerà strascichi. Il n.1 del mondo avrà anzi il dente avvelenato.

18.04 Contro l’Olanda, l’Italia aveva fatto fatica nei turni di servizio di Sonego. Sinner dovrà essere deciso a rete, eseguendo le volée senza paura.

18.01 Sarà durissima per l’Italia, diciamolo subito. A Malaga si sta vedendo un Kecmanovic letteralmente posseduto: mai aveva giocato in tutto il 2023 come contro nei match contro Draper e Musetti, contro i quali partiva sfavorito. Eppure il serbo ha espresso un tennis allucinante, da top15. E’ eclatante come la presenza di Djokovic lo stia esaltando, figuriamoci averlo di fianco in doppio…

18.00 Di recente Djokovic e Kecmanovic hanno giocato in doppio a Parigi-Bercy, chiaramente in preparazione alla Coppa Davis.

17.58 Dei giocatori in campo, solo Sonego oggi non ha giocato. Sinner e Djokovic sono rimasti in campo due ore e mezza, idem Kecmanovic nella vittoria contro Musetti. Anche la componente fisica rivestirà un ruolo determinante.

17.58 I doppisti entreranno in campo alle 18.20.

17.57 Volandri si affida ancora una volta alla coppie che l’ha spuntata contro il doppio olandese.

17.55 Ben ritrovati amici di OA Sport. Tra poco inizierà il doppio decisivo della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia.

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro di doppio valido per la sfida della Davis Cup 2023 di tennis tra Italia e Serbia, competizione per Nazioni riservata alle formazioni maschili di scena a Malaga, in Spagna, giunta alle semifinali.

Dopo la vittoria di ieri dell’Australia sulla Finlandia per 2-0, sono la Serbia e l’Italia che si stanno sfidando nella seconda semifinale delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis in corso a Malaga, in Spagna: dopo i singolari il punteggio è di 1-1, e sarà dunque il doppio decisivo a determinare l’esito della sfida.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro di doppio valido per la sfida della Davis Cup 2023 di tennis tra Italia e Serbia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la terza del programma odierno, dopo i due match di singolare, previsti dalle ore 12.00. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito