Coppa Davis 2023: comincia Musetti, poi Sinner-Djokovic atto terzo

Nel volgere della tradizionale ora prima del confronto, arrivano le scelte dei capitani, Filippo Volandri per l’Italia e Viktor Troicki per la Serbia, per la semifinale di Coppa Davis 2023 che, nell’attuale format, decide chi sfiderà l’Australia nella finale di domani. È quasi un altro confronto tra i due, che da tennisti si sono incrociati a San Marino 2008 e Roma 2012 (un successo per parte).

A cominciare sarà Lorenzo Musetti, l’unico giocatore azzurro ancora non utilizzato in quel del Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga. Per il toscano, numero 2 azzurro, la sfida sarà con Miomir Kecmanovic. La teoria dice che i precedenti sono sul 2-0 per l’italiano, ripartiti tra la semifinale all’ATP 250 di Napoli 2022 e il primo turno a Montecarlo di quest’anno.

Il match che tutti attendono, però, è il successivo: si tratta del terzo atto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic in soli 11 giorni, dopo che i due si sono già trovati davanti alle ATP Finals di Torino. Il numero 4 del mondo ha vinto nei gironi, il numero 1 la finale. Il serbo non perde in Davis dal 2011 per ritiro con Del Potro e, senza ritiro, dal 2009 quando prima Ferrer e poi Nadal si imposero a livello di primo turno.

A seguire il doppio (se, naturalmente, si andrà sull’1-1). Al momento le indicazioni di Volandri e Troicki danno in campo Simone Bolelli e Lorenzo Sonego contro Djokovic e Dusan Lajovic, ma è ovviamente possibile che questi accoppiamenti vengano radicalmente modificati al termine del secondo singolare, qualora ce ne fosse bisogno.

Foto: LivePhotoSport.it