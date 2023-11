Jannik Sinner batte Djokovic: “Servito bene sui match-point, ora un doppio molto difficile”

Jannik Sinner ha firmato un’antologica impresa sul cemento indoor di Malaga e ha sconfitto Novak Djokovic nel secondo singolare della semifinale di Coppa Davis. Il tennista italiano ha saputo annullare tre match-point consecutivi nel corso del terzo set, poi è riuscito a piazzare un break sublime contro il numero 1 al mondo e ha trionfato in maniera imperiale. Nel terzo big match disputato in undici giorni, dopo i due andati in scena la settimana scorsa alle ATP Finals di Torino, l’altoatesino ha piazzato la stoccata imperiale che tiene a galla l’Italia nella sfida che vale la qualificazione all’atto conclusivo della massima competizione per Nazionali.

Jannik Sinner ha infatti regalato il punto del pareggio, dopo che Lorenzo Musetti aveva perso al terzo set contro Miomir Kecmanovic. A decidere la contesa sarà così il doppio di spareggio, dove il numero 4 del ranking ATP tornerà nuovamente in campo (come fatto due giorni fa nel quarto di finale contro l’Olanda, quando venne affiancato da Lorenzo Sonego) e dall’altra parte della rete troverà nuovamente il fuoriclasse balcanico. Il 22enne e i compagni vogliono proseguire la propria cavalcata e continuare ad inseguire la mitologica Insalatiera.

Jannik Sinner ha analizzato in maniera rapida il successo contro Djokovic, per poi correre negli spogliatoi proprio in vista del doppio: “Sui match point devi stare molto attento, ho servito bene. Siamo contenti che siamo ancora in gara, ora c’è un doppio molto difficile. Ognuno di noi lotta, il singolo di Lorenzo è scappato via e può succedere, siamo qui e vediamo cosa succede“.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito