LIVE Roma-Ajax, Champions League calcio femminile in DIRETTA: le giallorosse cercano punti pesanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Roma-Ajax, Champions League calcio femminile in DIRETTA, match complicato per le ragazze di Spugna.

La Roma femminile si prepara a sfidare la compagine olandese dell’Ajax. In questa partita cruciale, Alessandro Spugna guida la squadra romana nell’obiettivo di superare le olandesi in classifica per la testa del girone.

L’Ajax attualmente domina il gruppo, avendo vinto 2-0 contro il Paris Saint Germain nella prima partita del gruppo. La vittoria contro l’Ajax porterebbe la squadra giallorossa al primo posto del girone, sia da sola che insieme al Bayern Monaco, impegnato nell’altro match proprio contro i francesi. La sfida di Champions League femminile tra Roma e Ajax si giocherà allo stadio Tre Fontane di Roma.

Data: 23/11/2023

Orario: 21.00

Canale TV: DAZN, Zona DAZN

Probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Aigbogun; Giugliano, Kumagai, Greggi; Haavi, Giacinti, Viens.

AJAX (4-3-3): Van Ejik; Kardinaal, Spitse, De Sanders, Weerden; Noordam, Van Gool, Yohannes; Grant, Leuchter, Hoekstra.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Roma-Ajax, Champions League calcio femminile in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.