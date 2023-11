Volley, Monza espugna Lisbona al tie-break: primo passo verso gli ottavi di Challenge Cup

Monza ha sconfitto lo Sporting Lisbona per 3-2 (25-23; 25-19; 22-25; 23-25; 15-12) nell’andata dei sedicesimi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I brianzoli sono riusciti a imporsi in Portogallo al termine di un’autentica battaglia sportiva, dopo essersi fatti rimontare dal 2-0 e aver contenuto il tentativo dei padroni di casa di ribaltare completamente la contesa al tie-break.

Il Vero Volley ha compiuto un primo passo verso il passaggio del turno, ma per qualificarsi agli ottavi di finale servirà vincere anche l’incontro di ritorno in programma settimana prossima oppure perdere al tie-break e aggiudicarsi il golden set di spareggio.

Prova sopra le righe da parte dell’opposto Arthur Szwarc (17 punti, 2 muri) e degli schiacciatori Eric Loeppky (15 punti) e Ran Takahashi (21 punti, 3 ace) sotto la regia di Fernando Kreling. In luce anche i centrali Gabriele Di Martino (11 punti, 3 muri) e Federico Comparoni (3). Ai padroni di casa non sono bastati il bomber Wagner Silva (21 punti) e il martello Jan Galabov (16).

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini