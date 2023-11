Basket, la Virtus Bologna sconfigge il Fenerbahce in Eurolega e resta nei piani altissimi della classifica

Grande vittoria della Virtus Bologna nella decima giornata dell’Eurolega 2023-2024 di basket. Alla Virtus Segafredo Arena, i ragazzi di Luca Banchi allungano nel terzo quarto contro il Fenerbahce e poi resistono avanti fino all’87-79 finale. Grazie a questo successo, il quinto consecutivo in casa in Europa, le V Nere salgono a sette affermazioni stagionali in Europa (tre invece le sconfitte) e consolidano la terza posizione, rimanendo in scia alle top della classifica, ovvero Real Madrid, primo con 9-0, e Barcellona, secondo con 8-2.

Fondamentale oggi per la Virtus Bologna la grande prova da 15 punti, 8 rimbalzi e 5 assist di Tornike Shengelia, ma sono molto importanti anche i 14 punti di Daniel Hackett, gli 11 di Ognjen Dobric e i 10 punti e 7 rimbalzi di Devontae Cacok. Ininfluenti invece per la compagine turca i 25 punti e 8 rimbalzi di Johnathan Motley e i 13 di Scottie Wilbekin.

Dopo un inizio punto a punto (9-9), il Fenerbahce alza il ritmo e allunga fino al +7 (9-16) con i canestri di Wilbekin, Motley (per lui addirittura 9 punti nei primi quattro minuti) e Hayes-Davis. La Virtus Bologna (oggi senza Mickey, Cordinier e il solito Polonara) però non ci sta e reagisce, tornando immediatamente in partita con le triple di Hackett, Lundberg e Shengelia (21-22), prima di un finale di quarto in cui arrivano canestri da una parte e dall’altra fino al 25-27 finale. In apertura di secondo periodo si prosegue senza strappi, poi un canestro di Shengelia e un gioco da tre di Cacok permettono ai padroni di casa di salire sul +6 (41-35). Il Fenerbahce però non è d’accordo e risponde presente: la compagine turca prima accorcia con Motley e Guduric e subito dopo compie il controsorpasso con la tripla dello stesso Guduric (43-44). Poi nel finale di primo tempo arriva il canestro da tre di Belinelli e la Virtus Bologna chiude dunque con un vantaggio di due punti (46-44).

La pausa lunga fa bene alla squadra emiliana, che al rientro in campo prende un buon margine di vantaggio con le triple di Dobric e Hackett e i canestri della coppia Shengelia, Belinelli (57-46), con quest’ultimo che mette dentro entrambi i tiri liberi dopo il doppio fallo tecnico di Dimitri Itoudis (quindi espulso) per proteste sul 55-45. Dopo il momento sfavorevole, il Fenerbahce prova a cambiare rotta, ma questa volta la reazione è più leggera dura soltanto fino al -5 (60-55). Poi gli ospiti perdono lucidità in attacco e la Virtus Bologna ne approfitta per riprendere il largo fino al 70-58 di fine terzo quarto (da segnalare i due tiri liberi sbagliati da Cacok dopo il fallo tecnico di Sanli sul 68-58).

L’ultimo periodo comincia con una Virtus Bologna che riesce anche a incrementare il vantaggio con le triple di Smith. Sul 78-64, il Fenerbahce ha un piccolo sussulto che gli permette di salire sul -8, ma subito dopo una tripla di Abass riporta il vantaggio della squadra di casa in doppia cifra (85-74). Nel finale le V Nere abbassano i ritmi e gli avversari riescono ad accorciare leggermente, prima del canestro di Lundberg nel finale che fissa il risultato sull’87-79.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 87-79 (25-27, 21-17, 24-14, 17-21)

Virtus Bologna: Lundberg 9, Belinelli 8, Pajola 2, Smith 8, Dobric 11, Mascolo ne, Cacok 10, Shengelia 15, Hackett 14, Menalo ne, Dunston 5, Abass 5

Fenerbahce: Motley 25, Hazer ne, Wilbekin 13, Sanli 7, Papagiannis 2, Mahmutoglu 5, Hayes-Davis 10, Guduric 9, Dorsey ne, Calathes 8, Madar, Sestina

Credit: Ciamillo