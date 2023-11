LIVE F1, GP Las Vegas 2023 in DIRETTA: griglia di partenza, pole di Leclerc! Orario differita su TV8

10.08 La nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche di Formula 1 a Las Vegas finisce qui. Grazie per averci seguito e restate con noi per tutte le analisi.

10.06 Una Ferrari semplicemente inavvicinabile in qualifica: domani la Rossa potrà lottare anche per la vittoria visto il passo mostrato durante le prove libere.

10.05 Verstappen ha salvato la prima fila per appena otto millesimi: è arrivato a un passo da lui Russell.

10.04 Per Leclerc la 23a pole position della carriera, la quinta in stagione.

10.03 Questi i tempi del Q3:

1 Charles LECLERC Ferrari1:32.726 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.044 5*

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.378 4

4 George RUSSELL Mercedes+0.386 3

5 Pierre GASLY Alpine+0.513 6

6 Alexander ALBON Williams+0.597 5

7 Logan SARGEANT Williams+0.787 6

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.799 4

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.811 6

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.829 5

*Penalizzato 10 posizioni per il cambio della batteria, partirà 12°.

10.02 FERRARI IN POLE POSITION! Sarebbe stata prima fila tutta Ferrari, purtroppo Sainz sarà penalizzato e partirà dodicesimo.

10.01 Verstappen chiude terzo, quarto Russell e quinto a sorpresa Gasly.

10.01 Sainz abbassa il suo tempo! 44 millesimi da Leclerc: è uno-due Ferrari!

10.00 Leclerc si migliora: 1:32.726. Il monegasco conferma la sua pole position.

9.59 Stessa strategia per Leclerc che non spinge subito per fare il giro.

9.58 Sainz sembra stia facendo un giro per scaldare la gomma: il giro veloce arriva nella prossima tornata.

9.57 Ci sarà un colpo per tutti: l’ultimo a tornare in pista è Verstappen.

9.56 Tornano tutti in pista con stint di gomma soft nuova.

9.54 Sono rientrati tutti ai box in questo momento.

9.53 Verstappen si mette in terza posizione a soli 83 millesimi: è molto vicino l’olandese.

9.52 Leclerc batte per 22 millesimi il tempo di Sainz: 1:33.021.

9.51 Sainz sta prendendo una grande scia da Alonso ed è il più veloce nel settore centrale.

9.49 Tutti in pista eccetto Russell e Bottas, Leclerc e Sainz subito con gomma nuova, gomma usata per tutti gli altri.

9.48 SEMAFORO VERDE! Comincia il Q3, si lotta per la pole position.

9.46 Leclerc è il favorito assoluto per questa pole, nettamente più veloce anche rispetto a Sainz. Ricordiamo che lo spagnolo dovrà pagare dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza.

9.44 Una Ferrari che appare davvero dominante su questo tracciato: l’unico nella scia delle Rosse sembra essere George Russell, molto più competitivo del compagno di scuderia Lewis Hamilton in questo fine settimana.

9.43 Questi i tempi del Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:32.775 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.563 3

3 George RUSSELL Mercedes+0.576 2

4 Pierre GASLY Alpine+0.719 4

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.797 2

6 Alexander ALBON Williams+0.813 3

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.842 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.889 4

9 Logan SARGEANT Williams+0.958 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.034 3

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.062 2

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.080 4

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.204 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.424 4

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.533 4

9.42 Pista che si è accesa nel finale e ha favorito Magnussen, Sargeant e Bottas.

9.41 Perez e Hamilton eliminati! Pazzesco!

9.39 Si stanno migliorando Stroll e Russell, anche Leclerc si rilancia che aveva più benzina.

9.38 Alcuni devono montare un nuovo treno di gomma nuova, come ad esempio Fernando Alonso.

9.37 Perez rientra ai box ed è sesto: non è tranquilla la posizione del messicano.

9.36 Questi i tempi prima dell’ultimo time attack del Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:32.834 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.504 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.773 2

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.830 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.003 2

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.021 4

7 George RUSSELL Mercedes+1.036 2

8 Fernando ALONSO Aston Martin+1.046 3

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.145 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.379 3

11 Alexander ALBON Williams+1.426 3

12 Pierre GASLY Alpine+1.444 4

13 Logan SARGEANT Williams+1.538 4

14 Lance STROLL Aston Martin+2.170 4

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+2.366 4

9.35 Leclerc! 1:32.834! Giro mostruoso: Sainz a mezzo secondo.

9.34 Verstappen al comando: 1:33.607. Hamilton e Russell a poco più di due decimi.

9.33 Primo giro per le Mercedes con gomma nuova, lanciato anche Verstappen.

9.32 Leclerc e Sainz rientrano ai box per montare gomma nuova e fare un nuovo time attack.

9.31 Gomma nuova anche per Alonso che si mette davanti: 1:33.880.

9.30 Con gomma nuova Perez precede di appena un millesimo Charles Leclerc.

9.29 Leclerc rimette le cose a posto: 1:33.966, davanti di due decimi rispetto a Sainz.

9.28 Magnussen fa 1:34.319, mentre le Aston Martin non hanno spinto più di tanto.

9.27 Primo time attack della sessione per le due Aston Martin.

9.26 Stroll partirà con cinque posizioni di penalità sulla griglia per aver sorpassato Sainz sotto regime di bandiera gialla e sarà investigato anche al termine di queste qualifiche per non aver rallentato sempre sotto bandiera gialla.

9.25 BANDIERA VERDE! Al via il Q2.

9.24 Vedendo queste prestazioni della Ferrari, aumentano le recriminazioni per l’assurda penalizzazione inflitta dalla FIA nei confronti di Carlos Sainz per la gara.

9.23 Misteriosa questa eliminazione della McLaren che aveva fatto dei tempi più veloci nelle prove libere.

9.21 Questa la classifica al termine del Q1:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:33.617 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.234 1

3 George RUSSELL Mercedes+0.520 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.573 1

5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.648 2

6 Pierre GASLY Alpine+0.655 2

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.688 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.690 1

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.720 2

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.805 1

11 Lance STROLL Aston Martin+0.887 2

12 Logan SARGEANT Williams+0.908 2

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.957 3

14 Alexander ALBON Williams+1.017 1

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.066 2

16 Lando NORRIS McLaren+1.086 1

17 Esteban OCON Alpine+1.217 2

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.232 2

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.233 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.830 2

9.20 Tra gli altri eliminati ci sono Ocon, Zhou e Tsunoda.

9.19 FUORI ENTRAMBE LE MCLAREN! Norris sedicesimo e Piastri diciannovesimo: una notte buia pesta per la scuderia britannica.

9.18 Piastri non si migliora abbastanza e resta eliminato: avrà ora l’ultimo tentativo.

9.17 Le due Ferrari sono già tornate ai box: è già in tasca l’accesso al Q2.

9.16 Evidente evoluzione della pista: Gasly, Bottas e le due Haas si mettono comodamente in top 10.

9.15 Solo le due Ferrari fino a questo momento vanno sotto il muro dell’1:34.

9.14 Che tempi delle due Ferrari! 1:33.617 per Leclerc, a poco più di due decimi Sainz.

9.13 Questi i tempi fino a questo momento:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:34.072 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.118 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.502 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.586 1

5 Lando NORRIS McLaren+0.631 1

6 George RUSSELL Mercedes+0.654 1

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.715 1

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.778 1

9 Alexander ALBON Williams+0.953 1

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.978 1

11 Logan SARGEANT Williams+0.989 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.001 2

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.096 2

14 Esteban OCON Alpine+1.322 2

15 Lance STROLL Aston Martin+1.351 1

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.478 2

17 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.514 2

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.593 2

19 Pierre GASLY Alpine+1.712 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.375 2

9.12 Russell sale in quinta posizione a sei decimi e mezzo da Leclerc, Verstappen secondo a un decimo da Charles.

9.11 Perez secondo a mezzo secondo da Leclerc, poi Hamilton e Norris. Russell deve ancora far registrare un tempo.

9.09 Il tempo di Leclerc è già più veloce rispetto a quello di Russell nelle FP3.

9.08 Leclerc si migliora ulteriormente: 1:34.072, ben sette decimi di vantaggio su Sainz che è secondo.

9.07 Verstappen parte da 89 millesimi di svantaggio su Leclerc, seconda posizione parziale.

9.06 Sorprende Sargeant che si inserisce in seconda posizione a un decimo e mezzo da Leclerc.

9.04 Subito gran prestazione per Charles Leclerc: 1:34.898, quattro decimi più veloce di Perez e mezzo secondo rispetto a Norris.

9.03 1:35.968 per Magnussen che è il più veloce tra i primi che hanno fatto registrare il crono.

9.02 Le due Haas di Magnussen e Hulkenberg saranno le prime a fare un tempo cronometrato, ai box sono rimaste le due Mercedes, Alonso, Albon e Verstappen.

9.01 Entrano le prime macchine in pista con Carlos Sainz e Charles Leclerc che vogliono subito far registrare un buon tempo.

9.00 SEMAFORO VERDE! Alla mezzanotte americana scattano le qualifiche del GP di Las Vegas.

8.58 Siamo pronti a tornare nel parcheggio del Caesar Palace, location che ospitò anche i Gran Premi del 1981 e del 1982.

8.56 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 782

2 MERCEDES 382

3 FERRARI 362

4 MCLAREN MERCEDES 282

5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 261

6 ALPINE RENAULT 108

7 WILLIAMS MERCEDES 28

8 ALPHATAURI HONDA RBPT 21

9 ALFA ROMEO FERRARI 16

10 HAAS FERRARI 12

8.52 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 524

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 258

3 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 226

4 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 198

5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 195

6 Carlos Sainz ESP FERRARI 192

7 Charles Leclerc MON FERRARI 170

8 George Russell GBR MERCEDES 156

9 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 87

10 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 63

11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 62

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 46

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 27

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 13

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 10

16 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

17 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 6

18 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6

19 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 3

20 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 2

21 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 1

22 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

8.48 Verstappen si è espresso negativamente su Las Vegas, sul circuito e sul tracciato: l’olandese ha dichiarato che non sarà facile lottare per la pole. Sembrano le stesse sensazioni di Singapore.

8.44 Carlos Sainz è stato il più sfortunato in questo weekend: con il salto del tombino ha distrutto la macchina, ha dovuto sostituire la batteria e la FIA non ha fatto una deroga. Partirà con una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza.

8.40 Leclerc ha dichiarato di avere già un certo feeling e di divertirsi a guidare la Ferrari su questa pista. Può essere di buon auspicio in vista di qualifiche e gara.

8.36 Questo è il terzo Gran Premio della storia in quel di Las Vegas dopo quelli del 1981 e del 1982: Liberty Media riportando questo GP vuole favorire lo spettacolo.

8.32 E’ il secondo evento imprevisto di questo weekend che è cominciato con il salto di un tombino nella prima sessione di libere che ha causato danni sulla macchina di Sainz e un notevole ritardo nelle FP2.

8.28 Terza sessione di libere in cui è stata esposta la bandiera rossa a pochi minuti dal termine per il salto della gomma ad Albon: così in diversi non hanno portato a termine il time attack.

8.24 Nelle FP3 la Ferrari ha dato conferme dopo la splendida FP2 di ieri: la Rossa è veloce sul giro secco, Leclerc e Sainz prima della bandiera rossa stavano effettuando un giro fantastico.

8.20 Ben ritrovati amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas.

06.33 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 9.00 italiane per le qualifiche. Chi centrerà la pole position di Las Vegas? Grazie e buon proseguimento di mattinata.

06.31 La FP3 ha dato conferme importanti. La Ferrari ha dimostrato di essere performante in ogni situazione, anche sul passo gara. Al momento è distante in classifica solo perché l’esposizione della bandiera rossa ha impedito a Leclerc e Sainz di portare a termine il giro con le gomme soft. La Red Bull è tornata ai suoi livelli, come McLaren e Mercedes, anche se solo con Piastri e Russell.

06.29 RIEPILOGO TEMPI FP3

1 George RUSSELL Mercedes1:34.093 2

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.398 5

3 Logan SARGEANT Williams+0.552 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.560 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.613 4

6 Alexander ALBON Williams– 2

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.695 6

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.760 2

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.815 2

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.974 3

11 Lando NORRIS McLaren+0.996 4

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.019 3

13 Lance STROLL Aston Martin+1.160 2

14 Esteban OCON Alpine+1.204 5

15GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.788 2

16 Charles LECLERC Ferrari+1.815 3

17 Carlos SAINZ Ferrari+1.846 3

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.994 2

19 Pierre GASLY Alpine+2.392 2

20 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+3.685

06.27 La sessione non ripartirà, per cui rimarremo senza i tempi delle Ferrari. Leclerc stava andando a segnare un tempo da prima posizione…

06.26 BANDIERA ROSSA inevitabile!

06.26 Si lanciano le due Ferrari. Leclerc 26.837 nel T1, il monegasco arriva al T2 con il nuovo record in 31.158 poi si trova le bandiere gialle e deve rallentare. Bandiere gialle sventolate perchè c’è una gomma, di Albon, che si è staccata e appoggiata a un muretto.

06.25 Russell migliora ed è di nuovo primo in 1:34.093 con 398 millesimi su Piastri.

06.24 Leclerc e Sainz probabilmente fanno un doppio giro di riscaldamento. Hamilton migliora in ogni settore e si porta al settimo posto a 362 millesimi da Piastri.

06.23 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 Oscar PIASTRI McLaren1:34.491 2

2 George RUSSELL Mercedes+0.094 4

3 Logan SARGEANT Williams+0.154 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.162 3

5 Alexander ALBON Williams+0.235 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.297 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.377 3

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.417 5

9 Lando NORRIS McLaren+0.598 2

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.641 2

11 Lance STROLL Aston Martin+0.998 5

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.025 2

13 Charles LECLERC Ferrari+1.417 3

14 Carlos SAINZ Ferrari+1.448 4

15GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.513 5

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.599 3

17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.736 2

18 Pierre GASLY Alpine+1.994 2

19 Esteban OCON Alpine+2.122 2

20 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+3.287 2

06.22 Ecco le due Ferrari in pista! Ora capiremo se le SF-23 potranno fare davvero la voce grossa.

06.21 Russell alza il piede nel T2, Verstappen sbaglia la staccata in curva 12 e esce di pista. Sargeant sale al terzo posto a 154 millesimi ma è Piastri primo in 1:34.491 con 94 millesimi su Russell!

06.20 Di nuovo in pista Verstappen. Le Ferrari attendono ancora qualche istante. Russell riparte ed è di nuovo record nel T1, ma l’olandese lo supera per un decimo.

06.19 Evidente come la pista si stia gommando e velocizzando. Evoluzione nettissima. Ferrari e Red Bull si preparano per l’ultimissimo time attack per provare le qualifiche!

06.18 Russell vola nel T2 con il nuovo record, l’inglese chiude in 1:34.585 e si mette al primo posto con 68 millesimi su Verstappen! Sargeant record nel T3 è sesto a 482 alle spalle di Bottas!

06.17 Hamilton si rilancia a sua volta, migliora in ogni settore e chiude in sesta posizione a 863.

06.16 Anche la Ferrari sta piazzando qualche modifica sulla vetta. Ala confermata da doppio aggancio. Alonso monta le soft e si porta al terzo posto a 286 millesimi, quinto Piastri a 648

06.15 Qualche modifica all’assetto del retrotreno di Verstappen, mentre le Ferrari si preparano per uscire per il loto time attack.

06.14 Hamilton si lancia con le soft, arriva al T1 con 576 millesimi di distacco da Verstappen. Al T2 diventano 1.162, quindi chiude in 1:36.041 sesto a 1.388 dalla vetta. Russell decisamente meglio, terzo a 453 millesimi.

06.12 Tutti ai box in questo momento, tranne Albon, Zhou che sale in 15a posizione e le due Ferrari. Leclerc alza il suo passo in 1:37.778. Mercedes in azione ora con le soft.

06.10 Leclerc migliora addirittura e scende a 1:36.892! Sainz invece si prende un giro di cool-down e riparte. Le Red Bull tornano ai box, mentre Albon migliora e si porta a 871 millesimi da Verstappen.

06.09 Leclerc procede in 1:37.664, Sainz in 1:37.815. Sargeant spinge ed è sesto a 1.444 da Verstappen.

06.08 Perez si rilancia, migliora nel T2 e T3 e si porta a 215 millesimi da Verstappen con il record nell’ultimo settore.

06.07 Leclerc procede in 1:37.151, Sainz 1:37.525. Sicuramente la Ferrari sta girando con poca benzina, ma i tempi sono molto incoraggianti con le medie.

06.06 Leclerc inizia in 1:37.698 la sua simulazione, Sainz in 1:38.232. Per il momento tempi eccellenti. Albon si porta al terzo post in 1:35.638 a 985 millesimi da Verstappen. Bene Hulkenberg sesto a 1.574.

06.04 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:34.653 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.493 3

3 Alexander ALBON Williams+0.985 1

4 Charles LECLERC Ferrari+1.255 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.286 2

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.574 1

7 Fernando ALONSO Aston Martin+1.828 4

8 Pierre GASLY Alpine+1.832 1

9 Logan SARGEANT Williams+1.934 1

10 Esteban OCON Alpine+1.960 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.357 1

12 Lance STROLL Aston Martin+2.438 4

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.462 2

14 Lando NORRIS McLaren+2.614 3

15 Oscar PIASTRI McLaren+2.986 4

16 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+3.125 2

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.372 1

18 Lewis HAMILTON Mercedes+4.397 1

19 George RUSSELL Mercedes+5.037 1

20GuanyuZHOUAlfa Romeo+7.824 2

06.02 Ferrari in pista per il passo gara, mentre Verstappen piazza 493 millesimi tra sè e Perez, mentre Leclerc con gomme medie è terzo a 1.255.

06.01 Verstappen vola! Record assoluto nel T1 in 26.842, si conferma nel T2 in 31.449 e va a chiudere in 1:34.653!!!! Che tempo!!

06.00 Albon sale in sesta posizione a 1.226, Sargeant ottavo a 1.441 con record nel T3.

05.59 Perez centra il record nel T1 in 27.048, quindi arriva al T2 in 31.575, con 595 millesimi di vantaggio, chiude in 1:35.146 con 762 millesimi su Leclerc, ma con una mescola di vantaggio. Verstappen si rilancia.

05.58 Sainz torna in pista con gomme medie usate per un long run. Hamilton sempre sul piede dell’1:41 alto nella sua simulazione di passo gara con le medie.

05.57 Intanto Bottas provoca una bandiera gialla sbagliando la staccata del lunghissimo rettilineo della Strip. Hulkenberg quarto a 319 millesimi ma con gomme medie!

05.56 Verstappen subito record nel T1, arriva al T2 con soli 7 millesimi di margine su Leclerc, chiude in terza posizione a 264 millesimi da Leclerc ma con una mescola di vantaggio.

05.55 Finalmente si vede anche il campione del mondo. Verstappen entra in pista con gomme soft. Leclerc torna ai box a sua volta.

05.54 Gasly con soft si mette al terzo posto a 577 millesimi, quarto Alonso con medie a 772, quinto Perez con soft a 780. Hamilton continua sul piede dell’1:41 in simulazione di passo gara

05.53 La Ferrari ha cambiato l’ala posteriore rispetto a ieri. La vettura è stata scaricata ulteriormente per puntare ancora di più sulla velocità. Sainz si ferma ai box.

05.52 In precedenza Leclerc ha dovuto abortire il suo giro per un notevole impeding di Magnussen. Il monegasco si rilancia, piazza il record in T1 e T2 e vola in vetta in 1:35.908 con 31 millesimi su Sainz.

05.51 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 Carlos SAINZ Ferrari1:35.939 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.569 1

3 Esteban OCON Alpine+0.812 1

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.899 2

5 Pierre GASLY Alpine+1.187 1

6 Lando NORRIS McLaren+1.328 3

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.658 1

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.692 1

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.086 1

10 Lance STROLL Aston Martin+2.747 2

11 Oscar PIASTRI McLaren+2.769 4

12 Lewis HAMILTON Mercedes+3.111 1

13 George RUSSELL Mercedes+3.751 1

14GuanyuZHOUAlfa Romeo+6.538 1

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri- – 1

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 1

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1

18 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – –

19 Logan SARGEANT Williams- – – –

20 Alexander ALBON Williams- – – –

05.50 Entra in azione Perez con le soft, a breve toccherà anche a Verstappen. Intanto Ocon è terzo a 812 millesimi da Sainz.

05.49 Piastri inizia con il quinto tempo a 2.7 da Sainz, Norris nono a 4.2.

05.48 Sainz nuovo record nel T1 in 27.503, Leclerc risponde in 27.517. Lo spagnolo si presenta al T2 in 31.932, il monegasco alza il piede. Sainz chiude il suo terzo tentativo in 1:35.939 e vola in vetta con 569 millesimi sul compagno di scuderia.

05.47 Bottas migliora ma rimane terzo a 1.517 da Leclerc, ma viene subito scalzato da Magnussen che è a 1.089.

05.46 Hamilton migliora ma rimane sull’1:39.050 a 2.5 da Leclerc, mentre Russell inizia a spingere ora e si porta al quinto posto a 3.1.

05.45 Tornano in pista McLaren e Aston Martin, tutti con le medie, mentre le Alpine scelgono le soft. Vedremo quando inizierà la FP3 delle Red Bull..

05.44 Sainz 27.892 nel T1, Leclerc 27.869. Lo spagnolo arriva al T2 in 32.177, il monegasco in 32.060. Sainz chiude il suo giro in 1:37.081, Leclerc vola in 1:36.580! 573 millesimi di divario.

05.43 Hamilton (con medie) migliora e sale in quarta posizione a 1.594 da Bottas. Magnussen entra in pista, mentre procedono in totale solo sei piloti.

05.42 Le Ferrari vanno con un giro di cool-down, mentre Bottas spinge, piazza il record nel T1 e chiude in vetta in 1:38.351 con 602 millesimi su Leclerc.

05.41 Sainz sale al comando in 1:39.367, Leclerc risponde in 1:38.953 e vola in vetta con 414 millesimi sul compagno. Hamilton migliora ma rimane a 2.9 dal monegasco

05.40 Russell migliora e si porta in seconda posizione a 1.828 da Bottas. Sainz si lancia e segna il record nel T1, Leclerc lo piazza nel T2.

05.39 Per il momento le Red Bull rimangono ai box, dove tornano le Aston Martin.

05.38 Hamilton chiude un primo giro a 8 secondi da Bottas, Sainz a 8.5, Leclerc a 13.2.

05.37 Russell chiude il primo giro in 1:43.603 con medie, ma Bottas arriva con le soft e lo scalza per 3.7 secondi, girando in 1:39.875. Le McLaren tornano ai box ma escono di nuovo.

05.36 Ricordiamo che, viste le 9 ore di differenza, a Las Vegas sono le 20.36 di ieri sera! In pista anche le due Aston Martin con gomme hard, mentre Piastri e Norris si lanciano ma con due giri di riscaldamento gomme. Russell, invece, parte subito forte.

05.35 La pista si anima. In azione anche Russell con medie, le Alfa Romeo con soft, quindi Hamilton e le Ferrari con le medie.

05.34 Nella giornata di ieri le gomme hard hanno faticato parecchio viste le basse temperature, ma in ottica gara andranno testate obbligatoriamente. Ora in pista anche Lando Norris (con medie), per una McLaren che deve recuperare parecchio terreno…

05.33 Chi sarà il primo pilota a rompere il ghiaccio in questa FP3? La cornice di pubblico e lo scenario sono davvero spettacolari. Las Vegas è davvero qualcosa di unico! Ecco Oscar Piastri con gomme hard!

05.32 Quali sono le condizioni meteo di Las Vegas? Il cielo è sereno ma le temperature sono basse nella notte del Nevada. 17° per quanto riguarda l’atmosfera e 19 sul tracciato.

05.31 Al momento nessun pilota in pista. A quanto pare nessuno vuole sfruttare al massimo i 60 minuti di sessione visto il tempo perso ieri.

05.30 SEMAFORO VERDE!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DI LAS VEGAS!!!!!!

05.28 Per quanto visto nella lunghissima nottata di ieri, la Ferrari sembra la vettura migliore al momento grazie alla potenza del suo motore, sfruttando i lunghissimi rettilinei dello Strip Circuit. Red Bull, Mercedes e McLaren per ora inseguono, ma ogni aspetto andrà valutata tra temperature, gomme e grip. Carlos Sainz ha visto ricostruita la sua SF-23 dopo il guai con il tombino nella Fp1. Ricordiamo che il pilota spagnolo, proprio per i danni dalla Power Unit, sarà costretto ad arretrare in griglia di 10 posizioni. Oltre il danno la beffa…

05.25 Siamo pronti per il via della nuova sessione. 60 minuti di capitale importanza vista la cancellazione della FP1 di ieri. La FP2, allungata da 60 a 90 minuti ha permesso ai piloti di fare la conoscenza della pista, ma ora si dovrà iniziare a fare davvero sul serio! Finalmente c’è il pubblico sulle tribune, dato che in occasione della FP2 (che ha preso il via alle ore 02.30 locali), era stato fatto defluire già alle ore 01.30.

05.22 I TEMPI DELLA FP2 DISPUTATA IERI

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.265 39

2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:35.782 +0.517s 39

3 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:35.793 +0.528s 38

4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:36.085 +0.820s 36

5 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:36.129 +0.864s 36

6 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:36.183 +0.918s 37

7 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:36.489 +1.224s 33

8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:36.496 +1.231s 41

9 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:36.663 +1.398s 42

10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:36.688 +1.423s 42

11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:36.864 +1.599s 33

12 63 George Russell MERCEDES 1:36.890 +1.625s 37

13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:36.917 +1.652s 37

14 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:36.987 +1.722s 35

15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:37.134 +1.869s 33

16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:37.241 +1.976s 37

17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:37.412 +2.147s 41

18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:37.656 +2.391s 36

19 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:37.680 +2.415s 40

20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:38.140 +2.875s 42

05.13 Dopo un venerdì quanto mai tormentato, si confida in un sabato finalmente regolare. Alle ore 05.30 italiane (le ore 20.30 di ieri locali) andrà in scena la FP3, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 09.00.

05.10 Buonanotte e benvenuti a Las Vegas, tra 20 minuti esatti prenderà il via la FP3 del GP che si svolge nella città del Nevada.

Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming – La cronaca della FP2 – La cancellazione della FP1

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino statunitense i piloti sono attesi da una giornata molto intensa, considerando le difficoltà che ci sono state ieri. Il riferimento è alla cancellazione della prima sessione per quanto accaduto allo spagnolo Carlos Sainz e in parte anche al francese Esteban Ocon.

I due piloti hanno impattato contro un tombino e per la Ferrari dello spagnolo le conseguenze sono state importanti. Nei fatti, sulla vettura di Sainz si è dovuto intervenire, portando alla sostituzione della batteria e quindi a una penalità di 10 posizioni in griglia. Oltre al danno anche la beffa per Carlos che dovrà gestire un week end in salita.

Ferrari però molto performante per quanto si è visto nel corso dell’unica sessione andata in scena, durata 90′ per consentire ai racing driver di trovare il feeling su una pista nuova. Charles Leclerc, da questo punto di vista, ha confermato le sue grandi qualità di guida su circuiti con tali caratteristiche. Vedremo quindi se il monegasco sarà in grado di fare la differenza.

OA Sport vi offre DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP3 alle 05.30 italiane, mentre le qualifiche inizieranno alle 09.00. Buon divertimento!

