F1, Charles Leclerc domina e scatterà in pole a Las Vegas! 2° Sainz, ma penalizzato

Ferrari conferma la netta superiorità evidenziata nelle prove libere e occupa le prime due posizioni al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Las Vegas 2023, valevole come penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Charles Leclerc ha rispettato il pronostico della vigilia, conquistando la quinta pole position dell’anno (la 23ma in carriera) proprio davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, retrocesso però dal 2° al 12° posto per lo sfortunato episodio del tombino.

Sale dunque in prima fila il solito minaccioso Max Verstappen con la Red Bull, mentre la seconda linea dello schieramento sarà composta dalla Mercedes di un solido George Russell e dalla sorprendente Alpine di Pierre Gasly. Giornata da incorniciare per la Williams, che prenota la terza fila in griglia con Alex Albon 5° davanti al padrone di casa americano Logan Sargeant. Fuori dalla top10 alcuni big come Lewis Hamilton, Sergio Perez ed i piloti McLaren.

In Q1 si verificano subito dei clamorosi colpi di scena, con la doppia eliminazione McLaren e tanto caos in pista legato al traffico. Ferrari si conferma al vertice con il miglior tempo di Leclerc in 1’33″6 davanti a Sainz, Russell e Verstappen. Esclusi Lando Norris con la McLaren, Esteban Ocon con l’Alpine, Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo, Oscar Piastri con la McLaren e Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri.

In Q2 le Ferrari scendono in pista con gomme soft usate e dimostrano un livello davvero eccellente, per poi garantirsi la qualificazione nel secondo run con un set nuovo. Leclerc ribadisce la sua netta superiorità firmando un fantastico 1’32″7 e rifilando mezzo secondo a Sainz e alla Mercedes di Russell. Nel finale succede di tutto e a farne le spese sono Lewis Hamilton e Sergio Perez, primo e secondo degli esclusi. Out anche Nico Hulkenberg con la Haas, Lance Stroll con l’Aston Martin e Daniel Ricciardo con l’AlphaTauri. Da segnalare l’exploit di Sargeant, che supera il secondo taglio per la prima volta in carriera con una Williams in grande spolvero (dentro anche Albon).

In Q3 Leclerc si prende la pole provvisoria dopo il primo time-attack in 1’33″021, precedendo Sainz di 22 millesimi e Verstappen di 83 millesimi. Quarto Alonso davanti a Russell e Gasly, in vista dell’ultimo colpo. Verstappen non ha più gomme nuove e si lancia con pneumatici usati, senza la possibilità di migliorarsi. Si materializza dunque l’uno-due Ferrari, con Leclerc ad avere la meglio in 1’32″726 per soli 44 millesimi su Sainz (che scatterà 12° causa penalità).

CLASSIFICA QUALIFICHE GP LAS VEGAS F1 2023

1 Charles LECLERC Ferrari1:32.726 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.044 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.378 6

4 George RUSSELL Mercedes+0.386 6

5 Pierre GASLY Alpine+0.513 5

6 Alexander ALBON Williams+0.597 3

7 Logan SARGEANT Williams+0.787 4

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.799 5

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.811 6

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.829 4

11 Lewis HAMILTON Mercedes- – 2

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 4

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 4

14 Lance STROLL Aston Martin- – 4

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri- – 4

16 Lando NORRIS McLaren- – 1

17 Esteban OCON Alpine- – 2

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 2

19 Oscar PIASTRI McLaren- – 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

Foto: Lapresse