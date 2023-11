F1 su TV8, GP Las Vegas 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Il 18 novembre è la giornata in cui si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula Uno. Almeno oggi, non ci sono equivoci relativi alla data generati dal fuso orario del Nevada. Il giorno non cambia, ma solo perché nella “capitale mondiale dell’intrattenimento” si farà la follia di assegnare la pole position in piena notte!

A proposito di pole position, in questo 2023 la scena è ovviamente dominata da Max Verstappen, che ne assomma ben 11 (Bahrain, Australia, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Olanda, Giappone, Qatar, San Paolo). Sono 4 le migliori prestazioni in qualifica di Charles Leclerc (Azerbaigian, Belgio, Usa, Messico). Sono risultati per 2 volte i più rapidi di tutti sia Sergio Perez (Jeddah, Miami) che Carlos Sainz (Italia, Singapore). Infine, Lewis Hamilton ha graffiato in Ungheria.

Per la cronaca, i due precedenti a Las Vegas, disputati a inizio anni ’80 nel famigerato Caesars Palace circuit hanno avuto come polemen Carlos Reutemann (1981) e Alain Prost (1982). Fortunatamente, l’attuale tracciato non avrà nulla a che spartire con quello utilizzato quattro decenni orsono, un autentico kartodromo ricavato nel parcheggio di uno dei casinò più in vista della città del Nevada. Cosa accadrà oggi a Las Vegas? Per scoprirlo basterà seguire le qualifiche in TV. Come?

F1 – GP LAS VEGAS 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) e quello sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta integrale delle qualifiche. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213), salvo differenti scelte editoriali ed esigenze di palinsesto.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita le qualifiche . Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta dell’appuntamento statunitense. Non sarà altresì proposta in alcun modo la terza sessione di prove libere.

STREAMING – L’evento del Nevada potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita delle qualifiche.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Las Vegas.

PROGRAMMA TV8 GP LAS VEGAS F1 OGGI

SABATO 18 NOVEMBRE

11.45-13.00, Differita Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP LAS VEGAS 2023

SABATO 18 NOVEMBRE

5.30-6.30, FP3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

9.00-10.00, QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP LAS VEGAS 2023

Le qualifiche saranno ritrasmesse più volte in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari programmati sono: 11.30; 13.30; 15.30; 19.30; 21.15; 23.00 di sabato; 2.30 di domenica.

Foto: La Presse