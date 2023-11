LIVE F1, GP Las Vegas 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari crede nella pole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino statunitense i piloti sono attesi da una giornata molto intensa, considerando le difficoltà che ci sono state ieri. Il riferimento è alla cancellazione della prima sessione per quanto accaduto allo spagnolo Carlos Sainz e in parte anche al francese Esteban Ocon.

I due piloti hanno impattato contro un tombino e per la Ferrari dello spagnolo le conseguenze sono state importanti. Nei fatti, sulla vettura di Sainz si è dovuto intervenire, portando alla sostituzione della batteria e quindi a una penalità di 10 posizioni in griglia. Oltre al danno anche la beffa per Carlos che dovrà gestire un week end in salita.

Ferrari però molto performante per quanto si è visto nel corso dell’unica sessione andata in scena, durata 90′ per consentire ai racing driver di trovare il feeling su una pista nuova. Charles Leclerc, da questo punto di vista, ha confermato le sue grandi qualità di guida su circuiti con tali caratteristiche. Vedremo quindi se il monegasco sarà in grado di fare la differenza.

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI