F1, Charles Leclerc: “La pole a Las Vegas è grandiosa! Domani voglio vincere, dovremo essere impeccabili”

Charles Leclerc festeggia dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circutt, il pilota della Ferrari si è confermato il più forte del fine settimana e ha legittimato la sua supremazia con un dominio netto in qualifica. Per il monegasco si tratta della 23a pole position della carriera, la quinta del campionato.

Il nativo di Monte-Carlo ha stampato un clamoroso tempo di 1:32.726 con appena 44 millesimi su Carlos Sainz (che domani sarà 12° in griglia di partenza per la ben nota penalizzazione) quindi terzo Max Verstappen a 378 millesimi, mentre è quarto George Russell a 386. Quinto Pierre Gasly a 513 millesimi, sesto Alexander Albon a 597, quindi è settimo Logan Sargeant a 787, ottavo Valtteri Bottas a 799, quindi nono Kevin Magnussen a 811 davanti a Fernando Alonso, decimo a 829. Solamente 11° Lewis Hamilton, davanti a Sergio Perez, mentre eliminate già nella Q1 le due McLaren.

Al termine della Q3 il pilota del Cavallino Rampante ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Ovviamente sono molto felice per questo risultato. Centrare la pole position nell’esordio di Las Vegas è qualcosa di grandioso, come tutta l’atmosfera qui attorno. C’è grande entusiasmo, uno scenario unico e anche un pubblico calorosissimo. Peccato per i miei giri nella Q3. Dopo aver fatto molto bene tra Q1 e Q2, nella manche decisiva non sono stato impeccabile. Per fortuna il mio crono è stato sufficiente per prendermi la partenza al palo”.

A questo punto l’attenzione del pilota classe 1997 si sposta verso la gara questa notte (ore 07.00 italiane). “Dobbiamo mettere tutto assieme in vista di domani. Peccato non avere tutta la prima fila rossa per colpa della penalità di Carlos Sainz. Domani dovrò battagliare con Max Verstappen e penso di avere a disposizione le prestazioni giuste per giocarmela. Però, solitamente, la domenica soffriamo in molti aspetti. Dobbiamo dare tutto per bene”.

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI