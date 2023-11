F1, parte a rilento il weekend di Las Vegas. FP1 sospesa dopo pochi giri per colpa di un tombino

Comincia molto male il weekend del Gran Premio di Las Vegas 2023, ventunesimo e penultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. La prima sessione di prove libere sull’inedito Strip Circuit è stata infatti interrotta definitivamente con una bandiera rossa dopo meno di dieci minuti a causa di un tombino, che ha danneggiato il fondo della Ferrari di Carlos Sainz.

Di fatto la SF-23 dello spagnolo si è ammutolita dopo questo forte impatto, restando ferma in pista e provocando la sospensione istantanea della FP1. Un turno che non è mai ripartito per ragioni di sicurezza, in modo da consentire agli organizzatori di risolvere il problema e verificare con grande attenzione tutti gli altri tombini sparsi per il tracciato cittadino.

Oltre a Sainz, anche Esteban Ocon in precedenza aveva colpito quel tombino in maniera più leggera danneggiando però a sua volta il fondo della sua Alpine. Entrambi i team probabilmente saranno costretti a cambiare l’intero telaio in vista della FP2, che a questo punto potrebbe essere allungata da 60 a 90 minuti (non è ancora ufficiale) per consentire ai piloti di recuperare il tempo perso nel processo di comprensione della pista.

Poco indicativi i tempi fatti registrare nei primissimi giri della FP1, con Charles Leclerc che ha subito spinto forte registrando un buon giro 1’40″909 mentre gli altri hanno avuto un approccio più conservativo.

CLASSIFICA FP1 GP LAS VEGAS F1 2023

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:40.909 4

2 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:43.446 +2.537s 4

3 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.261 +3.352s 4

4 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:44.397 +3.488s 4

5 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:45.365 +4.456s 5

6 63 George Russell MERCEDES 1:45.497 +4.588s 4

7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:45.824 +4.915s 4

8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:45.908 +4.999s 5

9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:46.793 +5.884s 4

10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:47.147 +6.238s 5

11 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:48.253 +7.344s 5

12 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:48.513 +7.604s 4

13 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:48.650 +7.741s 4

14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:48.822 +7.913s 5

15 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:48.947 +8.038s 3

16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2

17 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 2

18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 2

19 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2

Foto: Lapresse