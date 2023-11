F1, la vera griglia di partenza senza la penalità a Sainz: come partirebbero le due Ferrari a Las Vegas

Le qualifiche di Las Vegas hanno ribadito la superiorità della Ferrari almeno sul giro secco tra le strade dello Strip Circuit, con Charles Leclerc che ha siglato il miglior tempo in 1’32″726 proprio davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Lo spagnolo della Rossa è salito di colpi proprio in Q3, colmando il divario con il monegasco e avendo la peggio alla fine per soli 44 millesimi.

In uno scenario normale la Scuderia di Maranello potrebbe dunque occupare l’intera prima fila della griglia domani al via del Gran Premio, tuttavia un episodio davvero sfortunato avvenuto ieri nella prima sessione di prove libere costringerà Sainz ad affrontare una gara di rimonta. Già perché il madrileno deve scontare una penalità di 10 posizioni sullo schieramento (da 2° a 12) per aver superato il limite stagionale dei pacchi batterie, in seguito ai danni riportati dalla sua SF-23 dopo il violento impatto con un tombino.

Gli uomini di Frederic Vasseur hanno chiesto una deroga alla FIA per l’eccezionalità dell’evento (in cui Sainz e la Ferrari sono assolutamente incolpevoli), ma non c’è stato niente da fare ed il regolamento è stato applicato alla lettera. Max Verstappen scala dunque in seconda posizione con la Red Bull al fianco di Leclerc e sarà un avversario ancor più temibile in vista della lunga gara di domani.

Di seguito la griglia di partenza virtuale senza considerare la penalità a Carlos Sainz:

GRIGLIA DI PARTENZA SENZA LA PENALIZZAZIONE A SAINZ

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. George Russell (Mercedes)

5. Pierre Gasly (Alpine)

6. Alexander Albon (Williams)

7. Logan Sargeant (Williams)

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Lewis Hamilton (Mercedes)

12. Sergio Perez (Red Bull)

13. Nico Hulkenberg (Haas)

14. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

15. Lando Norris (McLaren)

16. Esteban Ocon (Alpine)

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Oscar Piastri (McLaren)

19. Lance Stroll (Aston Martin) – Penalizzato di cinque posizioni per un sorpasso con bandiere gialle in FP3

20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP LAS VEGAS F1 2023

Q3:

1 Charles LECLERC Ferrari1:32.726 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.044 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.378 4

4 George RUSSELL Mercedes+0.386 3

5 Pierre GASLY Alpine+0.513 6

6 Alexander ALBON Williams+0.597 5

7 Logan SARGEANT Williams+0.787 6

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.799 4

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.811 6

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.829 5

Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:32.775 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.563 3

3 George RUSSELL Mercedes+0.576 2

4 Pierre GASLY Alpine+0.719 4

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.797 2

6 Alexander ALBON Williams+0.813 3

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.842 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.889 4

9 Logan SARGEANT Williams+0.958 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.034 3

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.062 2

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.080 4

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.204 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.424 4

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.533 4

Q1:

1 Charles LECLERC Ferrari1:33.617 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.234 1

3 George RUSSELL Mercedes+0.520 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.573 2

5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.648 2

6 Pierre GASLY Alpine+0.655 2

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.688 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.690 2

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.720 3

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.805 1

11 Lance STROLL Aston Martin+0.887 1

12 Logan SARGEANT Williams+0.908 1

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.957 1

14 Alexander ALBON Williams+1.017 1

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.066 2

16 Lando NORRIS McLaren+1.086 2

17 Esteban OCON Alpine+1.217 1

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.232 2

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.233 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.830 2

Foto: Lapresse