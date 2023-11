F1, Ferrari dominante nelle prove libere a Las Vegas! Leclerc precede Sainz, penalizzato ingiustamente

La Ferrari va in “all in” e piazza la doppietta. Charles Leclerc, infatti, ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con Carlos Sainz primo inseguitore. Sul tracciato cittadino della città del Nevada si è vissuta una nottata quanto mai complicata. La FP1, infatti, è durata sostanzialmente 8 minuti perché, per colpa di un tombino mal protetto, diverse vetture hanno sofferto danni importanti. Su tutte quella di Carlos Sainz che ha visto lesionati cambio, Power Unit, sedile e fondo piatto, tornando in azione solamente grazie ad un vero tour-de-force dei meccanici del Cavallino Rampante.

La FP2, per sistemare questo grave problema, è slittata di oltre due ore, prendendo il via alle ore 11.30 italiane (ovvero le 2.30 di notte nella capitale del gioco d’azzardo) e passando dai 60 minuti previsti ai 90, per compensare almeno in parte il tempo perso nel primo turno. Le condizioni meteo, come temuto, non sono state semplici per i piloti. Appena 13° C per quanto riguarda l’atmosfera, 15° C sull’asfalto e gomme da mandare in temperatura per evitare il graining. Ad ogni modo tutti hanno potuto girare a lungo per conoscere nel migliore dei modi il Las Vegas Strip Circuit, che si è dimostrato uno dei più veloci del calendario grazie ai suoi lunghissimi rettilinei.

Da questo scenario è emersa una Ferrari quanto mai scintillante (nelle mille luci di Las Vegas) ed in forma, capace di sfruttare nel migliore dei modi la potenza del motore della SF-23. Charles Leclerc, come sempre a suo agio sui tracciati cittadini, ha fissato il limite della nottata in 1:35.265 precedendo proprio il suo compagno di scuderia Carlos Sainz, ma con un gap di oltre mezzo secondo (+0.517). Letteralmente l’unica buona notizia di giornata per lo spagnolo che, oltre al danno, si potrebbe dire abbia subito anche la beffa. Domenica, infatti, dovrà arretrare di 10 posizioni nella griglia di partenza per la sostituzione della Power Unit danneggiata nella FP1. La Federazione, come si è letto nel comunicato, non ha chiuso un occhio per quanto accaduto al nativo di Madrid.

Terza posizione per un ottimo Fernando Alonso (Aston Martin) a 528 millesimi dalla vetta, mentre è quarto Sergio Perez con la prima Red Bull a 820. Quinto il finlandese Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 864, mentre è solamente sesto Max Verstappen (Red Bull) a quasi un secondo (+0.918), al termine di una sessione nella quale ha messo in mostra una RB19 meno dominante rispetto al solito. Il prosieguo del fine settimana ci dirà se gli avversari potranno sperare che il team di Milton Keynes possa incappare in una Singapore-bis.

Settimo tempo per il tedesco Nico Hulkenberg (Haas) a 1.224, ottavo per il canadese Lance Stroll (Aston Martin) a 1.321, quindi nono Lewis Hamilton (Mercedes) a 1.398, non dando mai la sensazione di pensare troppo al cronometro, quindi completa la top 10 il thailandese Alexander Albon (Williams) a 1.423. Non va oltre l’11ma posizione Lando Norris (McLaren) a 1.599, dopo aver fatto da spettatore nella prima parte della FP2 per un problema alla MCL60. Alle sue spalle George Russell (Mercedes), 12° a 1.625, mentre è 14° Oscar Piastri (McLaren), a 1.722.

Foto: Las Vegas Strip Circuit