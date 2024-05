Jannik Sinner lascia il J Medical di Torino: giorni decisivi per la presenza al Roland Garros

Giorni decisivi. Terminata ufficialmente l’avventura di Jannik Sinner al J Medical di Torino. Il n.2 del mondo aveva trascorso l’ultima settimana presso il centro medico della Juventus per trovare una soluzione al problema all’anca che lo aveva afflitto nell’ultimo periodo, costringendolo alla dolorosa rinuncia agli Internazionali d’Italia 2024 a Roma.

Uscito dalla struttura torinese con le valigie, Jannik non ha rilasciato dichiarazioni sul suo stato di salute e alla domanda sulla sua presenza al Roland Garros ha accennato un timido sorriso, aggiungendo: “Vediamo“, nel mentre con grande disponibilità ha firmato un autografo a un appassionato che lo attendeva.

Una giornata nella quale ad alimentare le speranze dei tifosi dell’altoatesino era stato il coach australiano, Darren Cahill, che aveva postato su Instagram una foto di un campo di terra battuta con racchetta e la palline dello Slam francese. Un post da cui si può comprendere come Sinner farà nei prossimi giorni dei test sul campo da gioco, sotto l’osservazione anche del tecnico aussie.

Se l’esito di questi allenamenti ad alta intensità dovesse essere positivo, allora ci sarà il “Sì” al Major francese. Di sicuro, nel 22enne pusterese c’è la voglia di esserci a Parigi per tornare a giocare, ma come ribadito in conferenza stampa a Roma non si può assolutamente sottovalutare l’edema all’anca.