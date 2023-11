F1, Frederic Vasseur: “Penalità a Sainz ingiusta, ma siamo concentrati sulla gara”

C’è un retrogusto di amarezza in Ferrari dopo quanto è accaduto finora a Las Vegas, sede del penultimo round del Mondiale 2023 di F1. La Rossa ha dimostrato, per quanto si è visto, di essere particolarmente veloce sul circuito cittadino americano. Le qualifiche, con il primo e secondo tempo, del monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno posto l’accento su questo aspetto.

Tuttavia, l’incidente di Sainz e il danno causato dal famoso tombino nella FP1 sono qualcosa che difficilmente si può dimenticare anche per le conseguenze sportive. Al di là di quello che il team del Cavallino Rampante ha dovuto investire per consentire all’iberico di tornare in pista, la penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione della batteria si fa fatica ad accettare.

Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, si è espresso senza mezzi termini ai microfoni di Sky Sport, perché da una prima fila tutta Rossa sia è passati a un 1° e a un 12° posto. “Se si valuta la prestazione pura, siamo molto soddisfatti della velocità delle nostre macchine. Certo, la penalità a Sainz è ingiusta e ne parleremo lunedì di quanto deciso dalla Federazione“, ha dichiarato Vasseur.

“Ora però dobbiamo concentrarci sulla gara, domani si ottengono i punti. Nel corso delle prove libere abbiamo avuto una buona costanza e anche Carlos ha la possibilità di recuperare. Avrei preferito una situazione diversa, ma dobbiamo adattarci alle circostanze“, ha aggiunto l’ingegnere francese.

Parlando del GP, Vasseur ha specificato: “Domani pensiamo che le temperature dell’asfalto saranno basse, per cui ci sarà un problema di graining. Questo inciderà sulla scelta delle gomme, inoltre bisognerà fare attenzione al possibile ingresso della Safety Car, visto che parliamo di un circuito cittadino“.

Foto: LiveMedia/Dppi