Sport in tv oggi (mercoledì 4 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 4 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere.

Fari puntati sul tennis con la Finale dell’ATP500 di Pechino (Cina) tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’altoatesino, reduce dall’importante vittoria in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz che gli ha permesso di salire in classifica mondiale al n.4, affronta la sua “bestia nera” dal momento che nei sei incontri precedenti non ha mai battuto il russo. Vedremo se questa sarà la volta buona.

Tennis in primo piano anche grazie al primo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina) dove Fabio Fognini, presente nel main draw grazie a una wild card, giocherà contro l’australiano Thanasi Kokkinakis. Ottavi di finale, invece, di scena nel WTA1000 di Pechino. In tutto questo, da seguire con particolare attenzione i Mondiali di ginnastica artistica dove le Fate sognano il colpaccio nella gara a squadre, mentre nel tardo pomeriggio l’Ital-volley di Fefè De Giorgi affronterà la Germania nel Torneo Preolimpico. Serata all’insegna delle competizioni europee per i club di calcio e basket e le squadre italiane vorranno farsi valere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 4 ottobre.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 4 ottobre

01.30 Volley, Torneo Preolimpico: Brasile-Germania – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

03.00 Volley, Torneo Preolimpico: Slovenia-Egitto – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

04.00 Volley, Torneo Preolimpico: Paesi Bassi-Bulgaria – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

06.00 Volley, Torneo Preolimpico: Serbia-Finlandia – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

06.00 Tennis, WTA1000 Pechino: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

06.30 Tennis, Masters1000 Shanghai (Cina): primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 16.25, Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Fognini vs Kokkinakis 2° match e inizio programma dalle 06.30 italiane)

07.00 Volley, Torneo Preolimpico: Belgio-Argentina – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

09.00 Volley, Torneo Preolimpico: USA-Tunisia – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

10.00 Judo, Mondiali junior a Odivelas (Portogallo): Elimination rounds – Diretta streaming sul canale IJF.

10.00 Volley, Torneo Preolimpico: Polonia-Messico – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

11.00 Snooker, English Open: secondo turno – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.25 Volley, Torneo Preolimpico: Giappone-Turchia – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

13.30 Tennis, Finale ATP500 Pechino (Cina): Jannik Sinner vs Daniil Medvedev – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

13.30 Volley, Torneo Preolimpico: Cina-Canada – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

15.00 Volley, Torneo Preolimpico: Iran-Rep. Ceca – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

15.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Rapallo-Ekipe Orizzonte – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Pallanuoto, Serie A1: Pro Recco-Posillipo – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Judo, Mondiali junior a Odivelas (Portogallo): Final block – Diretta streaming sul canale IJF.

17.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Como Nuoto-Roma – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Basket, Eurocup: Cluj Napoca-Turk Telekom – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Prometey-Hamburg – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.30 Pallanuoto, Serie A1: Savona-Brescia – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Volley, Torneo Preolimpico: Italia-Germania – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su Volleyball World Tv.

18.45 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 3 (253), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Anversa-Shakthar – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 4 (254), in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Basket, Eurocup: Aris-Gran Canaria – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.30 Ginnastica artistica, Mondiali 2023 ad Anversa (Belgio): Finale a Squadre femminile – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

19.30 Basket, Serie A: Openjobmetis Varese – Estra Pistoia – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Plebiscito Padova-Trieste – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Pallanuoto, Serie A1: Salerno-Ortigia – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Basket femminile, Eurolega: Schio-Lublin – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.00 Pallamano, Serie A: Merano-Trieste – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Pallamano femminile, Serie A: Casalgrande Padana-Brixen – Nessuna copertura tv/streaming.

20.15 Basket, Eurocup: Juventut-Besiktas – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.30 Pallanuoto, Serie A1: Roma-Trieste – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Basket femminile, Eurolega: Bologna-Polkowice – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.30 Basket, Serie A: Happy Casa Brindisi – UNAHOTELS Reggio Emilia – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup: London Lions-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Max (205), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Pallanuoto, Serie A1: SC Quinto-Telimar – Nessuna copertura tv/streaming.

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund-Milan – Diretta tv/streaming su Amazon Prime Video.

21.00 Calcio, Champions League: Celtic Glasgow-Lazio – Diretta tv su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Newcastle-PSG – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 3 (253) e Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Lipsia-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 4 (254), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Porto-Barcellona – Diretta tv su Sky Calcio 5 (255), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Stella Rossa-Young Boys – Diretta tv su Sky Calcio 6 (256), in streaming su SkyGo e su NOW.

22.00 Volley, Torneo Preolimpico: Cuba-Qatar – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

