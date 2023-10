LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: le Fate sognano il colpaccio nella gara a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La formazione dell’Italia – Gli ordini di rotazione

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a Squadre femminile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) si fronteggiano le migliori otto compagni del Pianeta, pronte a darsi battaglia per la conquista delle ambite medaglie nella gara che premia il valore del movimento di un’intera Nazione. Si gareggia con il brutale format 5-3-3, quello tipico degli atti conclusivi: ogni Paese schiera cinque ginnasti, tre salgono su ogni attrezzo e tutti i punteggi vengono presi in considerazione per determinare la classifica generale, non sono dunque concessi scarti e ogni errore si paga a caro prezzo.

L’Italia ha concluso il turno di qualificazione al quinto posto e si presenterà all’appuntamento per cercare il grande colpaccio. Manila Esposito sarà impegnata su tutti gli attrezzi, dovrà garantire solidità e precisioni con picchi soprattutto tra trave e parallele. Alice D’Amato dovrà riscattarsi sugli staggi, garantire un buon doppio avvitamento al volteggio e un bel corpo libero. Elisa Iorio sarà chiamata a rompere il ghiaccio alla trave e può servirà una parallela di lusso. Angela Andreoli dovrà dare l’anima alla trave, Arianna Belardelli cercherà di fare la differenza tra tavola e quadrato.

Gli USA di Simone Biles sono oggettivamente imbattibili e sono i candidati alla vittoria. Alle spalle delle americane sembrano avere una marcia in più la Gran Bretagna di Jessica Gadirova, il Brasile di Rebeca Andrade e la Cina spaziale tra staggi e 10 cm. Bisognerà provare a stare davanti a due di queste rivali per meritarsi una medaglia, tenendo in forte considerazione anche la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos, mentre Olanda e Giappone sembrano un gradino sotto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale a Squadre femminile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.30 e si andrà avanti fino alle ore 21.30 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi