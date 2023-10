LIVE Sinner-Medvedev, Finale ATP Pechino 2023 in DIRETTA: c’è la bestia nera da esorcizzare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev. Settimo confronto diretto tra i due, con il moscovita autentica bestia nera dell’altoatesino. Ultima sfida che risale alla finale del Masters 1000 di Miami, quando l’azzurro si arrese in due parziali.

Sinner, ventiduenne altoatesino, è giunto all’appuntamento con il torneo cinese dopo essersi fermato agli ottavi di finale in quel di Flushing Meadows. Vincitore del Masters 1000 di Toronto, l’azzurro vanta due successi nella stagione 2023 con il trionfo a Montpellier. Reduce dalla straordinaria vittoria sull’iberico Carlos Alcaraz, Jannik vuole trovare il primo successo contro il numero 3 ATP.

Dal canto suo Medvedev, ventisettenne di Mosca, quatto quatto è giunto all’ultimo atto della kermesse asiatica dopo aver rilasciato dichiarazioni lamentandosi della lentezza di palline e campi. Il russo ha ceduto appena un set nella sua cavalcata verso la finale, e domani andrà a caccia del sesto titolo del suo ricco 2023.

La finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà il quarto match sul Diamond Stadium ed inizierà in ogni caso non prima delle 13.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse