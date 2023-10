LIVE Italia-Germania, Preolimpico volley 2023 in DIRETTA: scontro diretto quasi decisivo per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la quarta giornata del torneo di qualificazione olimpica di volley maschile 2023. Al Maracanazinho di Rio de Janeiro si sta entrando nel vivo, prendono il via gli scontri diretti che permetteranno di avere una situazione di classifica più chiara, vi ricordiamo che solo le prime due classificate di ogni pool si qualificheranno direttamente ai Giochi, i restanti cinque posti saranno assegnati tramite ranking.

Percorso netto al momento per l’Italia che, grazie ai successi contro Repubblica Ceca (3-1), Qatar (3-0) e Ucraina (3-0) al momento è in vetta al gruppo A con 9 punti. La Germania si trova proprio a peri merito con l’Italia grazie anche alla sorprendente vittoria di ieri contro il Brasile padrone di casa (3-1). Quello odierno è quindi sotto tutti gli aspetti uno scontro diretto, se l’Italia dovesse vincere da 3 punti poi avrebbe un cuscinetto da sfruttare anche contro il Brasile, al momento staccato di ben 4 punti dalla vetta della classifica. Insomma bisogna spingere sin dall’inizio, perchè questa sera potremmo già staccare mezzo biglietto per i Giochi.

L’Italia ha vinto gli ultimi sette scontri diretti contro la Germania, l’ultimo dei quali poche settimane fa nella prima fase degli Europei conclusi dagli azzurri al secondo posto, in quell’occasione Giannelli e compagni riuscirono ad imporsi 3-2 al termine di un’autentica battaglia. Gli azzurri partiranno anche quest’oggi con i favori del pronostico, la formazione tedesca è composta prevalentemente da veterani, che non eccellono più dal punto di vista atletico, limitare Georg Grozer potrebbe rivelarsi decisivo per l’Italia.

