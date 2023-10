LIVE Celtic-Lazio, Champions League calcio in DIRETTA: streaming, guida tv, probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Dopo il vibrante pareggio ottenuto in extremis contro l’Atletico Madrid, la Lazio è pronta a sfidare il Celtic al mitico Celtic Park, con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti in Champions League. La recente battuta d’arresto in Serie A al San Siro non ha scalfito la determinazione della squadra, che vede nella competizione europea una vetrina essenziale per riscattarsi.

Il Celtic, pur essendo in forma smagliante nel proprio campionato, ha mostrato alcune vulnerabilità nella sconfitta contro il Feyenoord. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per la Lazio, che, nonostante un avvio di campionato non convincente, ha dimostrato di avere le qualità per competere ad alti livelli.

Il reparto tecnico laziale sta valutando attentamente le scelte tattiche, con possibili ballottaggi in mezzo al campo. La presenza di Pellegrini, dopo l’assenza, potrebbe rivelarsi fondamentale, mentre Ciro Immobile, pilastro offensivo, è pronto a guidare l’attacco biancoceleste.

Data: 04/10/2023

Orario: 21.00

Canale TV: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport (252), Infinity+, SkyGo e NOW

Probabile formazioni

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

