LIVE Borussia Dortmund-Milan, Champions League calcio in DIRETTA: streaming, guida tv, probabili formazioni

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Milan, seconda giornata del tremendo Gruppo F della UEFA Champions League 2023-2024. Il Milan di Pioli deve provare a fare risultato in Germania per poter coltivare solide ambizioni di passaggio del turno in questo girone di ferro. Si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund, fischio d’inizio alle 21.00.

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo uno splendido periodo di forma. I rossoneri, dopo la cocente batosta subita nel derby, hanno reagito come meglio non potevano inanellando quattro risultati utili positivi: un pareggio e tre vittorie. Il pareggio è arrivato proprio al debutto in Champions davanti ai propri tifosi contro il Newcastle, nella serata del ritorno di Tonali a San Siro. La classifica del gruppo F dopo la prima giornata recita così: Paris Saint Germain 3 punti, Milan e Newcastle 1 punto, Borussia Dortmund 0. Il Diavolo ha poi portato a casa 3 vittorie consecutive in campionato, tornando a far vedere quel gioco spumeggiante e prolifico delle prime uscite stagionali. Questa sera per la squadra allenata da Pioli, è fondamentale non perdere per avere solide speranze di qualificazione per gli ottavi di finale. Per quanto riguarda la formazione il rebus più grande è a centrocampo. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, in mediana dopo l’infortunio di Loftus-Cheek Pioli in campionato ha scoperto Adli, ma questa sera i favoriti per un posto con Reijnders sono Muash e Pobega; difesa sempre guidata dalla coppia Thiaw-Tomori, mentre il tridente offensivo sarà quello titolarissimo formato da Pulisic, Leao e Giroud.

Il Borussia Dortmund di Terzic è una squadra davvero ostica, soprattutto se gioca in casa davanti al loro “muro giallo”. I tedeschi hanno esordito in Champions con una sconfitta per 0-2 al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain, e questa sera sono costretti ad andare per il bottino pieno per rientrare nei discorsi qualificazione. Borussia Dortmund che ha dimostrato di essere una squadra camaleontica che può scendere in campo con più moduli, anche grazie all’abbondanza a disposizione di Terzic, senza però snaturare il proprio credo calcistico fatto di pressing, velocità e attacco. In Bundesliga i gialloneri sono imbattuti e occupano momentaneamente il quarto posto insieme al Bayern Monaco con 4 vittorie e 2 pareggi. La squadra di Terzic in campionato viene da 3 successi consecutivi costernati da prestazioni convincenti. Torna a Dortmund da ex Cristian Pulisic; mentre il Milan rimette piede al Westfalenstadion dopo 21 anni, quando la squadra di Ancelotti vinse per 0-1 una partita fondamentale per l’allora percorso in Europa.

Partita: Borussia Dortmund-Milan

Evento: seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023-24

Data: 4/10/2023

Ore: 21.00

Dove vederla: Amazon Prime Video

PROBABILI FORMAZIONI di Borussia Dortmund-Milan

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen. Allenatore: Terzic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Pobega, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

