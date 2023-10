LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: l’Italia si qualifica alle Olimpiadi e alla Finale? Attesa per le avversarie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di oggi – Le classifiche delle qualificazioni – Italia vicina alle Olimpiadi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Oggi va in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili: ad Anversa assisteremo a ben sette suddivisioni dopo le tre disputate ieri, al termine conosceremo le squadre qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024 e le varie ammesse alle finali di questa rassegna iridata.

L’Italia ha concluso il proprio turno preliminare con un convincente 162.230 alle spalle di USA e Gran Bretagna, ora le Fate osservano le avversarie per capire quale sarà il loro destino. Quel punteggio fa dormire sonni tranquilli in ottica Giochi Olimpici e atto conclusivo a squadre, ma bisogna comunque incrociare le dita e guardare da vicino le rivali.

A fare maggiormente paura sono il Brasile di Rebeca Andrade, il Canada (bronzo undici mesi fa), il Giappone e la Cina, senza dimenticarsi di Belgio, Spagna, Germania, Francia (con Melanie De Jesus Dos Santos) e Ungheria.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 22.30, senza soste: ci aspetta una maratona davvero imperdibile. Buon divertimento a tutti.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi