Ginnastica artistica, Mondiali 2023: Italia quinta, Simone Biles dominatrice. Cinesi super tra staggi e trave

L’Italia si è qualificata alla Finale a squadre dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica con un eccellente quinto posto ottenuto nel turno preliminare, frutto del 162.230 stampato domenica pomeriggio nella prima suddivisione. Le Fate torneranno in pedana mercoledì sera e proveranno anche a lottare per il podio. Gli USA di Simone Biles sono inarrivabili (171.395) e precedono la Gran Bretagna di Jessica Gadirova (166.130). La Cina si è piazzata al terzo posto (165.663) grazie a due rotazioni folli tra parallele asimmetriche (43.533) e trave (42.666), ovvero i due punteggi più elevati del lotto con cui hanno messo una pezza alle criticità riscontrate tra volteggio e corpo libero.

Sono state Qiyuan Qiu e Zhuofan Huang a illuminare la scena sugli staggi: 14.900 (6.5 il D Score) e 14.533 (6.5) per il primo e quarto posto, nel mezzo la statunitense Shilese Jones (14.833) e la sorprendente algerina Kaylia Nemour (14.733). Sui 10 cm hanno invece strabiliato Yaqin Zhou (14.500, 6.4 la nota di partenza) e Qingying Zhang (14.100, 6.3). Nell’ultima suddivisione si è rivista anche la francese Melanie De Jesus Dos Santos, decima nell’all-around dietro alle due cinesi Qiu (54.666) e Ou (54.632) con il totale di 54.465: la fuoriclasse transalpina è piaciuta tra volteggio (14.366 con il doppio avvitamento) e alle parallele (14.066, 6.1) , ma è caduta alla trave (12.733) e al corpo libero non ha convinto (13.300).

Manila Esposito è settima sul giro completo (54.698) e sarà in finale insieme ad Alice D’Amato (17ma con 52.966). La statunitense Simone Biles ha giganteggiato con un perentorio 58.865 ed è lanciata verso il sesto titolo sul giro completo, l’americana ha distanziato la connazionale Shilese Jones (56.932) e la britannica Jessica Gadirova (56.766), subito a seguire la brasiliana Rebeca Andrade (56.599) e la canadese Ellie Black (55.065).

Alla Finale a Squadre si sono qualificate anche Olanda (161.197), la Francia (160.930) e il Giappone (158.497). Le otto finaliste sono qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme ad Australia (157.896), Romania (157.795), Corea del Sud (157.297) e Canada (157.299, già ammessa con il bronzo dell’anno scorso). La Germania ha chiuso con 157.128 ed è fuori dai Giochi per appena 17 centesimi! Resteranno a casa anche Messico, Ungheria, Spagna, Belgio.

Simone Biles campeggia in tre specialità su quattro: ha messo nel mirino il pokerissimo d’oro, come quattro anni fa a Stoccarda, e ora guida ovunque tranne che sugli staggi. Al volteggio comanda con 14.949 avanti a Rebeca Andrade (14.633), alla sudcoreana Seojeong Yeo (14.516) e a Gadirova (14.416). Alla trave guida con 14.566, ma avrà nelle cinesi Zhou e Zhang due grandi rivali per il titolo, mentre la tedesca Pauline Schaefer (14.066) e l’altra americana Shilese Jones (14.033). Al corpo libero campeggia con 14.633, con margine nei confronti di Gadirova (14.400), Andrade (14.033) e dell’altra sudamericana Flavia Saraiva (13.833).

