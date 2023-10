Ginnastica artistica, Mondiali 2023: le qualificate alle Finali tra squadra, all-around e specialitÃ . C’Ã¨ l’Italia!

Ad Anversa (Belgio) si sono concluse le qualificazioni femminili dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’Italia ha staccato il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 e tornerà in pedana mercoledì sera per la Finale a squadre. Alice D’Amato e Manila Esposito saranno impegnate venerdì sera nell’atto conclusivo del concorso generale individuale. Purtroppo non si sono conquistati atti conclusivi di specialità. Di seguito il quadro completo di tutte le qualificate alle Finali femminili (squadra, all-around, specialità) dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

QUALIFICATE FINALI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2023

GARA A SQUADRE

1. USA 171.395

2. Gran Bretagna 166.130

3. Brasile 164.297

4. Italia 162.230

5. Paesi Bassi 161.197

6. Giappone 158.497

7. Australia 157.896

8. Romania 157.795

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

1. Simone Biles (USAA) 58.865

2. Shilese Jones (USA) 56.932

3. Jessica Gadirova (Gran Bretagna) 56.766

4. Rebeca Andrade (Brasile) 56.599

5. Elsabeth Black (Canada) 55.065

6. Flavia Saraiva (Brasile) 54.699

7. Manila Esposito (Italia) 54.698

8. Qiyuan Qiu (Cina) 54.666

9. Yushan Ou (Cina) 54.632

10. Melanie De Jesus Dos Santos (Francia) 54.465

12. Naomi Visser (Paesi Bassi) 54.332

13. Kaylia Nemour (Algeria) 53.699

14. Ondine Achampong (Gran Bretagna) 53.332

16. Georgia Godwin (Australia) 53.198

17. Alice D’Amato (Italia) 52.966

19. Ana Barbosu (Romania) 52.932

20. Pauline Schaefer-Betz (Germania) 52.731

21. Yunseo Lee (Corea del Sud) 52.699

22. Alexa Moreno (Messico) 52.331

23. Sarah Voss (Germania) 52.231

24. Eythora Thorsdottir (Paesi Bassi) 52.199

25. Rina Kishi (Giappone) 52.199

26. Chiaki Hatakeda (Giappone) 52.199

27. Filipa Martins (Portogallo) 51.965

Escluse per la regola dei passaporti: la statunitense Leanne Wong (undicesima con 54.398), la britannica Alice Kinsella (quindicesima con 53.299), l’italiana Elisa Iorio (diciottesima con 52.966).

VOLTEGGIO

1. Simone Biles (USA) 14.949

2. Rebeca Andrade (Brasile) 14.633

3. Seojeong Yeo (Corea del Sud) 14.516

4. Jessica Gadirova (Gran Bretagna) 14.416

5. Alexa Moreno (Messico) 14.149

6. Joscelyn Roberson (USA) 14.049

7. Shoko Miyata (Giappone) 13.900

8. Coline Devillard (Francia) 13.783

PARALLELE PARI

1. Qiyuan Qiu (Cina) 14.900

2. Shilese Jones (USA) 14.833

3. Kaylia Nemour (Algeria) 14.733

4. Zhuofan Huang (Cina) 14.533

5. Simone Biles (USA) 14.400

6. Sanna Veerman (Paesi Bassi) 14.200

7. Naomi Visser (Paesi Bassi) 14.166

9. Elsabeth Black (Canada) 14.133

9. Lorette Charpy (Francia) 14.133

Escluse per la regola dei passaporti: la statunitense Skye Blakely (ottava con 14.133)

TRAVE

1. Simone Biles (USA) 14.566

2. Yaqin Zhou (Cina) 14.500

3. Qingqying Zhang (Cina) 14.100

4. Pauline Schaefer (Germania) 14.066

6. Shilese Jones (USA) 14.033

7. Jessica Gadirova (Gran Bretagna) 14.000

8. Urara Ashikawa (Giappone) 14.000

9. Rebeca Andrade (Brasile) 13.800

Esclusa per la regola dei passaporti: la cinese Yushan Ou (quinta con 14.066)

CORPO LIBERO

1. Simone Biles (USA) 14.633

2. Jessica Gadirova (Gran Bretagna) 14.400

3. Rebeca Andrade (Brasile) 14.033

4. Flavia Saraiva (Brasiile) 13.833

5. Shilese Jones (USA) 13.800

6. Yaqin Zhou (Cina) 13.766

7. Naomi Visser (Paesi Bassi) 13.733

8. Sabrina Maneca-Voinea (Romania) 13.666

Foto: Lapresse