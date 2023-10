Ginnastica artistica, l’Italia resta terza ai Mondiali: Olimpiadi e Finale piÃ¹ vicine. Rivelazione Nemour, la Romania risale

L’Italia conserva il terzo posto nella classifica a squadre dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica al termine delle prime due suddivisioni odierne del turno di qualificazione. La nostra Nazionale ha mantenuto il piazzamento grazie al 162.230 confezionato ieri pomeriggio e resta detro agli inarrivabili USA di Simone Biles (171.395) e alla Gran Bretagna di Jessica Gadirova (166.130). Le Fate si sono lasciate alle spalle tutte le squadre che si sono esibite nella mattinata di oggi: la Romania apparsa in buona crescita (157.795, quinta dietro all’Olanda), l’altelenante Messico (154.628, settimo dietro alla Corea del Sud), la poco brillante Spagna (ottava con 152.895), il lacunoso Belgio privo della stella Nina Derwael (151.662) e l’impalpabile Svezia (150.263).

L’Italia è ormai vicinissima alla conquista del pass matematico per le Olimpiadi di Parigi 2024, bisognerà soltanto aspettare il prosieguo delle qualificazioni per avere la certezza di volare ai Giochi. Le azzurre entreranno anche nella Finale a squadre di questa rassegna iridata, ma bisognerà attendere per avere la sicurezza di essere tra le migliori otto. Nel pomeriggio si esibiranno Brasile, Cina, Giappone, Francia, Germania tra le attese big della vigilia.

La notizia della mattinata è l’inattesa prestazione dell’algerina Kaylia Nemour, un talento che la Francia ha lasciato per strada. L’africana ha infatti rumoreggiato alle parallele asimmetriche, portando in gara un esercizio con l’esorbitante D Score di 6.8 e ottenendo il punteggio di 14.733: secondo posto alle spalle della statunitense Shilese Jones (14.833) e davanti a Simone Biles (14.400). La 16enne si è portata anche al settimo posto del concorso generale individuale (53.699), dove Manila Esposito resta quarta (54.698) e Alice D’Amato scivola al decimo posto (52.966). Sul giro completo primeggia Simone Biles (58.865) davanti alla connazionale Shilese Jones (56.932) e alla britannica Jessica Gadirova (56.766).

Al volteggio si inseriscono bene le messicane: Alexa Moreno quarta con 14.149, Ahtziri Sandoval settima con 13.299, mentre Simone Biles campeggia con 14.949 davanti alla sudcoreana Seojeong Yeo (14.516) e alla britannica Jessica Gadirova (14.416). Già detto della stoccata di Nemour alle parallele asimmetriche, dove non ci sono state altre variazioni di rilievo.

Alla trave tutto è immutato con Simone Biles in testa (14.566), seguita da Jones (14.033) e Gadirova (14.000). Manila Esposito resta in quinta posizione (13.666) e continua a sperare, brava la rumena Sabrina Maneca-Voinea a inserirsi in sesta posizione con 13.666. La stessa rumena esegue un ottimo corpo libero da 13.666 e si issa al quinto posto nella graduatoria guidata dalla solita Biles (14.633) su Gadirova (14.400) e Jones (13.800), mentre Manila Esposito vanta il settimo accredito in ottica finale (13.600).

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi