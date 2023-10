Ginnastica artistica, Italia sorpassata dal Brasile ai Mondiali: Andrade e Saraiva show, Fate a un passo dalle Olimpiadi

Il Brasile ha fornito una solidissima prestazione di squadra nelle qualificazioni dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Le verdeoro hanno infatti totalizzato il punteggio complessivo di 164.297 e si sono issate al terzo posto provvisorio, alle spalle degli inarrivabili USA di Simone Biles (171.395) e della Gran Bretagna di Jessica Gadirova (166.130). Le sudamericane hanno operato il sorpasso sull’Italia, che scivola così al quarto posto con il 162.230 siglato nella prima suddivisione di ieri.

Le Fate sono ormai a un passo dalla conquista del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: manca soltanto la matematica certezza, che arriverà nel tardo pomeriggio quando sicuramente formazioni di scarso valore come Argentina, Austria, Repubblica Ceca e Finlandia finiranno alle spalle delle azzurre. La nostra Nazionale è in corsa per l’ingresso all’atto conclusivo della gara a squadre, ma per essere sicuri bisognerà attendere le big mancanti fino a questa sera ovvero Cina, Giappone, Canada, Francia, Germania e Ungheria.

Rebeca Andrade ha confermato tutta la sua enorme caratura tecnica e agonistica. La Campionessa del Mondo all-around si è issata al quarto posto della classifica del concorso generale individuale con il punteggio di 56.599. Strabiliante 14.900 (5.6) al volteggio, elegantissimo corpo libero da 14.033 (6.1), trave decisamente solida (13.800, 5.9) e parallele asimmetriche con qualche sbavatura (13.866, 6.2 la nota di partenza).

La sudamericana si è piazzata dietro alle statunitense Simone Biles (58.865) e Shilese Jones (56.932) e alla britannica Jessica Gadirova (56.766). Alle sue spalle la connazionale Flavia Saraiva (54.699), che ha stentato all’amata trave (13.400, ottava e teoricamente fuori dalla finale) ma che si è prontamente riscattata al corpo libero (13.833). Andrade è seconda al volteggio con la media di 14.633, quarta alla trave e terza al corpo libero davanti proprio a Saraiva.

L’Australia è andata oltre il pronostico della vigilia e ha chiuso a 157.896: sesto posto provvisorio dietro all’Olanda, questa prestazione potrebbe valere il biglietto per Parigi. In casa Italia ormai garantita la finale all-around per Manila Esposito e Alice D’Amato. La campana è sesta alla trave (13.600) e continua a sperare, ma è durissima.

