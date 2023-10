Ginnastica artistica, sorpresa spaziale dall’Africa: Kaylia Nemour sconfigge Simone Biles alle parallele. La Francia ha perso un talento da 6.8…

I Mondiali 2023 di ginnastica artistica regalano una maestosa e inattesa sorpresa dall’Africa. L’algerina Kaylia Nemour ha eseguito uno strabordante esercizio alle parallele asimmetriche, portando addirittura un D Score pari a 6.8 sulla pedana di Anversa. Difficoltà esorbitanti per questo nome nuovo del circuito internazionale, che nelle gambe aveva una nota di partenza superiore di 4 decimi rispetto a Shilese Jones e di addirittura 0.8 nei confronti di Simone Biles.

Kaylia Nemour si è inserita in seconda piazza con il punteggio complessivo di 14.733 (7.933 per l’esecuzione), a un solo centesimo di distacco dalla statunitense Jones (14.833) e ampiamente davanti a Biles (14.400). La classe 2006 si è meritata l’accesso alla Finale di Specialità, dove sarà una delle pretendenti alle medaglie. La Francia si è fatta sfuggire un enorme talento: questa ginnasta ha infatti il doppio passaporto franco-algerino e inizialmente aveva optato per indossare il body delle Gallette, salvo poi sposare la causa del Paese africano (suo papà è algerino). Nel 2021 vinse il titolo nazionale transalpino agli staggi, ma tra le juniores.

Nel 2022 il cambio di vita agonistica e nel corso di questa stagione ha vinto il titolo all-around ai Campionati Africani e poi ha raggiunto un paio di podi nel recente appuntamento di World Challenge Cup a Parigi (terza sugli staggi e seconda alla trave). Kaylia Nemour, che è anche entrata nel Codice dei Punteggi con un proprio elemento (difficoltà G agli staggi), spegnerà 17 candeline soltanto il prossimo 30 dicembre e il risultato odierno potrebbe averle anche garantito la possibilità di concretizzare il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al momento è settima nella classifica del concorso generale con 53.699 e accederà alla finale: 13.000 al volteggio, 13.266 alla trave, 12.700 al corpo libero. Sa difendersi anche sugli altri attrezzi.

