Basket femminile, la Reyer Venezia sconfigge anche il Bursa e resta da sola in vetta al Gruppo J di EuroCup

Altra vittoria importante per la Reyer Venezia nella fase a gironi dell’EuroCup femminile 2023-2024. Dopo i successi contro Ragusa Dubrovnik e Peac-Pecs, le ragazze di Andrea Mazzon sconfiggono in trasferta il Bursa Uludag Basketbol per 80-64 e restano così da sole in vetta al Gruppo J a punteggio pieno con tre affermazioni in altrettante partite.

Fondamentali quest’oggi per la squadra veneta i 14 punti di Matilde Villa, i 13 di Anna Makurat, i 12 e 7 rimbalzi di Awak Kuier ed i 9 e 16 rimbalzi di Lorela Cubaj. Inutili invece per la compagine turca i 20 di Kiana Williams ed i 14 e 12 rimbalzi di Tuba Poyraz.

Dopo un inizio equilibrato (13-13), Venezia accelera grazie alla coppia Meldere-Makurat e e sale sul +6 (13-19) prima della fine del primo quarto. La squadra di casa non ci sta e prova subito a rientrare ad inizio secondo periodo con la tripla di Williams ed il canestro da due di Sahin, ma la Reyer è qualitativamente superiore e riesce prima a mantenere le distanze e poi a prendere il largo sul finire del primo tempo (29-40).

Al rientro dagli spogliatoi non cambia molto l’andamento della partita: Venezia continua a mostrarsi più forte e, soprattutto grazie al contributo di Matilde Villa, Kuier e Cubaj, resta saldamente avanti per tutto il terzo quarto, che si conclude sul punteggio di 44-58. Nell’ultimo periodo non arriva la reazione del Bursa e le ragazze di Mazzon possono quindi controllare senza problemi gli ultimi minuti di partita fino all’80-64 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BURSA ULUDAG BASKETBOL – UMANA REYER VENEZIA 64-80 (13-19, 16-21, 15-18, 20-22)

Bursa: Cakir ne, Williams 20, Masic, Garip 8, Balotu, Sarr 4, Poyraz 14, Sahin 6, Brcaninovic 2, Turus ne, Baptiste 10, Celik

Reyer Venezia: Logoh, Berkani 3, Villa M. 14, Nicolodi, Pan 10, Meldere 6, Makurat 13, Cubaj 9, Fassina 8, Kuier 12

Foto: fiba.basketball