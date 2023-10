Basket, l’Olimpia Milano cede all’Alba Berlino in Eurolega nel finale. Non bastano i 30 punti di Mirotic ed i 25 di Shields

L’Olimpia Milano cade incredibilmente in trasferta con l’Alba Berlino nella quinta giornata di Eurolega! I meneghini conducono per buona parte del match, ma cedono di schianto nel finale per 85-82 ed incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko della settimana scorsa contro il Real Madrid. Non bastano i 30 punti di Nikola Mirotic ed i 25 di Shavon Shields a spingere i meneghini verso il successo, con Johannes Thiemann top scorer per i tedeschi con 22 punti – 4 per Gabriele Procida e zero di Matteo Spagnolo, azzurri in forza all’Alba.

Maodo Lo gioca la prima partita con la squadra di Ettore Messina. Avvio di match favorevole ai tedeschi (5-0), con Shavon Shields che sblocca l’Olimpia dall’arco (5-3). Brown si mette in proprio con cinque punti in fila (10-3), ma i meneghini prendono le misure ed impattano grazie a Mirotic da due e alla bomba di Voigtmann (10-10). Primi punti in Eurolega con la canotta biancorossa per Maodo Lo (12-12), con l’EA7 Emporio Armani che piazza un mini-break di 6-0 per il 12-18 con cui si chiude il primo quarto.

Nikola Mirotic da due porta Milano a +8 in apertura di seconda frazione (12-20), con Gabriele Procida che dalla lunetta risponde per i padroni di casa (14-20). Delow si carica la squadra sulle spalle e mette la freccia per l’Alba (24-23), ma Shields prima ed Hines poi riportano Milano avanti (24-27). Shavon Shields spara la tripla del +6 (24-30 e 10 punti per lo statunitense di passaporto danese) a -3’52” dalla seconda sirena, con Hines che chiude il 2+1 poco dopo (26-33). Brown fa 2/2 ai liberi e tiene Berlino a -3 (30-33), ma Flaccadori e Mirotic tengono gli avversari a distanza di sicurezza (32-37). Olinde è micidiale dalla lunga distanza, con il canestro che vale il 35-37 con cui si va all’intervallo lungo.

La ripresa si apre ancora nel segno di Nikola Mirotic: bomba e +5 Milano (35-40), con Pangos che si sblocca da due (35-42). Olinde sblocca anche l’Alba Berlino (37-42), ma Shields dal pitturato e una bomba di Pangos danno il vantaggio in doppia cifra all’Olimpia (37-47). L’EA7 Emporio Armani non alza il piede dall’acceleratore: tripla di Mirotic e +9 (40-49), con l’ex Barcellona che sale a quota 13 punti. L’Alba fatica a contenere l’offensiva milanese, con Shields che va a bersaglio da lontano (40-52). Brown dall’arco riporta Berlino a -9 (43-52) a metà parziale, ma Mirotic respinge l’assalto con la stessa moneta (43-55). Shields da due tiene Milano a +9 (48-57), ma i tedeschi non mollano la presa e piazzano un break micidiale di 7-0 per colmare il gap (55-57): time-out immediato di Ettore Messina a poco più di un minuto dalla terza sirena. Nikola Mirotic fa 4/4 ai liberi e riporta l’Olimpia a +6 (55-61) aggiornando il bottino personale a quota 20 punti, con un piazzato di Gabriele Procida per il 57-61 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo l’EA7 Emporio Armani mantiene l’intensità elevata, con due bombe in fila di Shields e Mirotic (59-67). L’ex Trento non si ferma e riporta Milano in doppia cifra di vantaggio (59-69), con l’Alba Berlino che accusa un momento di difficoltà e non riesce a rimanere in scia ai Campioni d’Italia che vanno a +12 (59-71) grazie ai liberi di Mirotic. Accenno di reazione dei padroni di casa con Schneider e Thiemann, per il -5 (66-71): match ancora in discussione, ma Shavon Shields spara la tripla del +8 (66-74) per i venticinque punti dell’ala biancorossa. 2/2 di Olinde per il -4 (70-74), con Maodo Lo che è perfetto dall’arco: bomba e +7 (70-77) a -3’50” dalla sirena finale. Matt risponde alla pari su assist di Matteo Spagnolo (73-77), con Mirotic che non sbaglia dalla lunetta e riporta Milano a +7 (73-80). Il montenegrino di passaporto spagnolo che tiene l’Alba a -4 (78-82), ma il finale è al cardiopalma: Thiemann pareggia i conti (82-82), con Brown che rimette la freccia per i tedeschi (84-82), time-out di Ettore Messina. 1/2 per Thiemann in lunetta, con Mirotic che fallisce la tripla del pareggio: finisce 85-82 per l’Alba Berlino, con l’Olimpia Milano che incassa il secondo ko consecutivo in Eurolega.

IL TABELLINO DEL MATCH

ALBA BERLINO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-82 (12-18, 23-19, 22-24, 28-21)

Alba Berlino: Brown 18, Procida 4, Spagnolo, Dello 5, Schneider 4, Thomas 12, Nikic, Samar, Olinde 12, Koumadje 6, Thiemann 22, Bean 2.

Olimpia Milano: Lo 7, Poythress, Pangos 5, Tonut 3, Melli, Kamagate ne, Flaccadori 2, Hall, Shields 25, Mirotic 30, Hines 5, Voigtmann 5.

Credit: Ciamillo